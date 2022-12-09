Носки с сюрпризом: солдатам в зону СВО передали новогодние подарки из Хабаровска

В каждую посылку волонтеры спрятали сладости и сюрпризы Фото: краевое отделение ОНФ

С каждым новым днем в Хабаровском крае растет число тех, кто жаждет помочь своим соотечественникам там, в зоне СВО. В преддверии Нового года эта тяга особо остро ощущается, людям небезразлично, что многие сейчас находятся вдали от родного дома, а привычный семейный праздник они не разделят с близкими. Поэтому дальневосточники постарались сделать хоть что-то, чтобы бойцы почувствовали заботу, и решили передать солдатам новогодние подарки.

- В наше отделение каждый день привозят гуманитарную помощь для бойцов и мирного населения. Часть груза уже отправлена, а сегодня мы готовим к отправке две тонны одежды, обуви, спальных мешков, перчаток, новогодних подарков в виде теплых носков, внутри которых лежат сладости и небольшие сюрпризы, - рассказали «КП» - Хабаровск» в региональном отделении ОНФ.

Вместе с грузом для военнослужащих из Хабаровска отправили также канцелярию и наглядные пособия для школьников из города Рубежное. Ситуация там не самая хорошая, у школьников нет возможности нормально учиться, не говоря уже об играх - развлекаются дети там, играя с гильзами… А еще воинам-дальневосточникам передали письма поддержки от студентов хабаровского техникума.

Как рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Наталья Галангуева, координатор по организационным вопросам регионального отделения ОНФ, хабаровчане очень активно идут помогать, причем в самых разных форматах. Кто-то деньгами, кто-то письмами, кто-то вещами и обмундированием, а кто-то даже услугами перевозчиков.

- Вот позвонила нам женщина, она военный пенсионер и готова по три часа в день развозить гуманитарную помощь. Причем нужно понимать, что волонтерский труд - он не оплачивается, но люди идут, помогают, - говорит Наталья Галангуева.

Краевое отделение ОНФ работает по нескольким направлениям. С началом частичной мобилизации они занимались случаями ошибочного призыва. Помимо этого, помощь от фронта получают семьи мобилизованных, женам, чьих мужей призвали, привозят гуманитарную помощь, смесь для детей и прочее.

- Помогаем женщине, у которой сын ушел добровольцем, а у нее нет дров, чтобы обогреваться. Ей 80 с лишним лет, дом бросать она не намерена, а топить печь надо. Вот и приехали, посмотрели, заготовили дрова. Сейчас решаем вопрос с поставкой партии дров, - говорит собеседница.

В эфире РАДИО КП Наталья Галангуева отметила, что помощь от фронта постоянно идет и самим бойцам. Заявки на то, что нужно солдатам, собираются в воинских частях. Затем товары закупают и отправляют на место. Работа у фронта кипит буквально круглосуточно.

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