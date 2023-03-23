«Это ты меня довела своими изменами»: житель Комсомольска с четырьмя ножами в руках грозился убить семью, соседей и наряд полиции

Комсомольчанин так громко орал на жену и детей, что слышал почти весь подъезд. Тематическое фото Фото: Антон ФОКИН

Вячеслав (имя изменено - прим. ред.) - рядовой житель Комсомольска с женой и двумя детьми. Иногда 38-летний мужчина выпивал, да так сильно, что фактически терял рассудок. 1 декабря в таком состоянии сильно измененного сознания он начал терроризировать семью.

Комсомольчанин так громко орал на жену и детей, что слышал почти весь подъезд. Женщина и малыши рыдали, просили дебошира оставить их в покое, успокоиться и лечь спать. Угомонить Вячеслава пытались и соседи, но только еще больше разозлили пьяного мужчину. К каждому, кто стучал в квартиру, комсомольчанин выходил с четырьмя ножами в руках и грозил покромсать.

Душераздирающие крики женщины и детей не прекращались, поэтому соседи вызвали полицию. Прибывший наряд лично убедился в том, что Вячеслав потерял связь с реальностью. Дебошир умудрился выбить свою дверь, которую держал сотрудник правоохранительных органов. С четырьмя ножами наперевес комсомольчанин двинулся на полицейского.

Вячеслав пригрозил убийством и ему, даже сделал рывок в сторону сотрудника. Второй полицейский успел вовремя обезвредить и скрутить дебошира. Комсомольчанина забрали в отделение, затем предъявили ему обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить ему обвинение. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

Свою вину Вячеслав не признал и в суде выдвигал разные версии. Одна из них звучала очень жутко. Якобы жена своими изменами довела Вячеслава до такого состояния. 1 декабря, как заявил мужчина, он рассматривал вариант свести счеты с жизнью.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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