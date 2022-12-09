Расплата за смерть отца на руках дочери: суд поставил точку в деле братьев, зверски забивших мужчину на Колыме

Братья получили 17 лет колонии на двоих Фото: СУ СК России по Магаданской области

Двое братьев, которые жестоко избили жителя Колымы Виталия (все имена изменены - прим. ред.), получили 17 лет колонии на двоих. Напомним, что Костя и Вася мстили жертве за оскорбление знакомого. Расправу остановила дочь погибшего.

ЗАБЫТОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Братьев знали на Речной улице в Магадане как, мягко говоря, хулиганов. Люди особенного трепета перед ними не испытывали, но и на рожон лезть не хотели. Осенью 2020 года Виталий вместе с соседом оказался в одной компании с братьями.

Мужчины выпивали в гараже, и Виталий сделал своему соседу замечание. В чем была его суть - уже не помнит никто. Ну, или так говорит. В итоге сосед оскорбился и подбил братьев на месть. Она случилась спустя несколько дней после посиделки.

УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ ДЛЯ НЕОПРАВДАННОЙ МЕСТИ

Виталий вышел в магазин, и сосед доложил братьям: «Он на улице». Костя и Вася подкараулили жертву у подъезда, завязалась ссора, переросшая в драку. Точнее, в избиение Виталия. Братья попросту молотили оппонента руками и ногами по голове, туловищу и конечностям.

Братья попросту молотили оппонента руками и ногами по голове, туловищу и конечностям Фото: СУ СКР по Магаданской области

Расправу остановила дочь потерпевшего, которая приехала к отцу. Она затащила окровавленного мужчину домой и вызвала скорую. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть магаданца. Костя и Вася в этот момент уже сбежали.

РЕАКЦИЯ

Братьев нашли и задержали. Уголовное дело было заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Присяжные признали Костю и Васю виновными, дело оставалось за Фемидой.

- С учетом роли и степени участия каждого в совершении преступления мужчинам назначено наказание в виде восьми лет и девяти лет лишения свободы соответственно. Судом удовлетворен иск потерпевшей о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, и с каждого лица постановлено взыскать по одному миллиону рублей в ее пользу, - прокомментировала Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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