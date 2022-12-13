Шлепнулся на пол в погоне за миллионами: взломщика банкоматов задержали с поличным в ЕАО

Злоумышленник усердно пытался вскрыть банкомат Фото: УМВД России по ЕАО

Ночная прогулка по Биробиджану закончилась для 34-летнего жителя села Воскресеновка ЕАО поездкой в отделение полиции. Мужчину задержали во время попытки вскрыть банкомат. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В отделе дознания задержанный пояснил, что находился в гостях, где распивал алкогольные напитки. Когда выпивка закончилась, мужчина вышел на улицу с целью купить горячительных. Но при отсутствии денег ему пришла в голову идея похитить их из банкомата, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО.

Натянув шапку на голову, спрятав лицо под шарфом и прихватив кухонный нож, злоумышленник отправился к круглосуточному банкомату. Первая машина никак не поддавалась грабителю. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что подготовка к «делу» оставляла желать лучшего. Мужчина даже упал на свою пятую точку в попытках вскрыть «денежную машину». Сработавшая сигнализация спугнула преступника, но от задуманного он не отказался. Найдя другие банкоматы по соседству, мужчина смог открыть дверцу одного из банкоматов, но столкнулся с другой проблемой - сейфовым замком.

- В дежурную часть полиции обратился сотрудник службы безопасности финансовой организации. Он заявил о попытке вскрытия терминалов, в которых находилось четыре миллиона 700 тысяч рублей. На место незамедлительно выехали правоохранители, которые и задержали подозреваемого.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В его послужном списке статьи за кражи и незаконный оборот наркотиков. По факту нового злодеяния было заведено уголовное дело по статье «Кража». В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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