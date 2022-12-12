Постоянно видели в синяках: бездомный из Хабаровска жестоко расправился со слепой старушкой, которой помогал по хозяйству

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Происшествия12 декабря 2022 7:52

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Жителю Хабаровска вынесли приговор за убийство беспомощной пенсионерки
Александра ШОПЕНКО
За доброту мужчина отплатил бабушке кулаками

За доброту мужчина отплатил бабушке кулаками

Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Хабаровский краевой суд поставил точку в деле о зверском убийстве пожилой женщины в декабре 2021 года. Напомним, что бабушка сильно болела и не могла обходиться без посторонней помощи. Пенсионерка впустила в свои дом и жизнь незнакомца, который должен был ей помогать. За доброту мужчина отплатил бабушке кулаками.

ЖУТКИЙ ДЯДЯ

Пенсионерка жила одна в квартире по Тихоокеанской улице и не справлялась с бытом в одиночку. 75-летняя женщина фактически лишилась зрения, ходила, перебираясь по стенам. Иногда ее навещала дочь, но находиться с ней постоянно она не могла - семья, заботы. Поэтому бабушка решила приютить у себя 53-летнего Михаила (имя изменено - прим. ред.)

С мужчиной пенсионерку познакомила соседка в 2020 году. Последняя разговорилась с ним, когда вышла из подъезда. Михаил с радостью откликнулся на то, чтобы ухаживать за больной бабушкой - такая жизнь гораздо лучше, чем прозябать на теплотрассе. Дочь пенсионерки была решительно против такого соседа, но ее доводы не принимались. Даже у соседей были неприятные мурашки от одного только вида Михаила.

Все, кто с ним пересекался, характеризовали его отрицательно

Все, кто с ним пересекался, характеризовали его отрицательно

Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

- Все, кто с ним пересекался, характеризовали его отрицательно. Видимо, чувствовали что-то неладное. Ребенок одной из свидетельниц жаловался маме: «Дядя производит жуткое впечатление». От него, по словам жильцов дома, веяло злом, - говорится в показаниях соседей.

У людей были на то основания - за плечами Михаила колония и не одна «уголовка», в том числе за наркотики и нанесение тяжких телесных повреждений.

АДСКИЙ ГОД

Михаил въехал в квартиру на правах помощника, и как только обрел крышу над головой, тут же переменился. Он перестал строить из себя учтивого мужчину, начал пить да бить бабушку. Соседи постоянно видели бедную пенсионерку с синяками на лице, но поделать ничего не могли. Особенно Михаила раздражало, когда женщина говорила по-татарски.

В таком аду пенсионерка прожила около года. В декабре 2021-го ее жизнь трагически оборвалась после очередной пьянки Михаила. Он набросился на беспомощную женщину, избивал ее кулаками. Почему - уже не помнит. Удары наносил настолько сильные, что бабушка получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер. От полученных травм она скончалась на месте. Эксперты подсчитали, что хабаровчанин нанес женщине не менее 26 ударов.

ПЕРЕОБУЛСЯ

Прибывшим на место убийства оперативникам Михаил заявил: «Она упала и ударилась». Но ряд экспертиз пролил свет на происходящее и подтвердил: бабушка была избита до смерти. Мужчине деваться было некуда, и он сознался в убийстве. Но в процессе следствия от признательных показаний отказался и заявил: «Я был в магазине, а она ударялась о различные предметы».

Версию опровергли и предъявили хабаровчанину обвинение в убийстве человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. В суде мужчина свою вину так и не признал.

- Суд назначил виновному наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение поддержано прокуратурой края, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

Приговор в законную силу не вступил.

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