Источник рассказал, как на самом деле школьницы убили пенсионера в Хабаровском крае

Подруги ворвались в комнату к мужчине и стали его избивать Фото: Иван ВИСЛОВ

Новые подробности жестокого убийства пенсионера в поселке Октябрьский появились в распоряжении «КП»-Хабаровск». Напомним, что расправу учинили две школьницы, которые выпивали по-соседству с погибшим. Алина и Оля (все имена изменены - прим. ред.) испытывали ненависть к мужчине из-за его образа жизни.

МИФ О ДВЕРИ

Школьницы живут в общежитии на Вокзальной улице, 15-летняя Оля часто гостит у 16-летней Алины. Старшая девушка живет одна, поэтому подругам никто не мешает выпивать и веселиться. Кроме соседа - 60-летнего Валерия, который часто прикладывается к спиртному, не следит за собой, комнатой и своей собакой. От пенсионера, по словам школьниц и их знакомых, крайне неприятно пахло, а пес досаждал всем своим лаем.

В ночь с 9 на 10 декабря девушки выпивали, когда, по предварительным данным, раздался громкий лай собаки. Алину и Олю это взбесило: школьницы пошли разбираться с пенсионером. Подруги ворвались в комнату к мужчине и стали его избивать. Сосед спал мертвым пьяным сном и даже не услышал, как открывается дверь.

- Девушки били его спящего по голове, от чего мужчина проснулся. Он не успел ничего понять и упал с кровати. Школьницы стали избивать пенсионера ногами и прыгать по нему. Информация о том, что девушки выбили дверь, кинули на соседа и стали прыгать по ней - неправда, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, информация о том, что от рук Алины и Оли пострадала еще одна женщина, - недостоверна. Также девушки не грабили пенсионера.

АРЕСТ

- По слухам, это убийство была спланировано - девушек раздражал этот сосед. У пенсионера они пытались забрать деньги, но он им ничего не сказал, - рассказала «КП» знакомая Алины и Оли. - После, как говорят очевидцы, школьницы пытались покончить с собой, потому что знали, что их посадят. Это увидела соседка и вызвала полицию.

Школьниц заковали в наручники и отправили в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Следователи рассматривают версию того, что убийство было совершено не только из неприязни, но и для хайпа в соцсетях.

Свою проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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