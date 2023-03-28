Не мог произнести ни слова: инсульт настиг мужчину на судне в Охотском море

Вертолет со спасателями и медиками добрался до рыболовецкого судна в Охотском море Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Ночной вызов на пульт оперативного дежурного поднял сотрудников поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области. Одновременно с ними выдвинулись и специалисты скорой медицинской помощи, которые загрузили все необходимое в вертолет Ми-8 «Авиации Колымы», который и осуществил санитарный рейс.

Спасателям стало известно, что пострадавший находится на рыболовецком судне «Сланцы» в акватории Охотского моря. Из-за льдов у побережья корабль не мог подойти близко к берегу.

Для подъема пациента с палубы корабля на борт вертолета сотрудникам МЧС пришлось использовать специальную корзину и бортовую лебедку. На кадрах видно, что один член спасательной бригады спустился на судно, закрепил члена экипажа и поднялся вверх.

Сложность работы как для спасателей, так и для пилотов заключалась в том, что действовать приходилось в темное время суток. Несмотря на большое количество осветительных приборов и навигационной техники, в таких условиях достаточно сложно ориентироваться на местности, когда кругом льды и морская гладь.

- Вертолет санитарной авиации произвел взлет в 18:24 из аэропорта Сокол. Судно находилось более чем в 300 километрах от берега. Общее время с момента взлета до завершения спасательной операции составило около четырех с половиной часов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Сергеева, сотрудник отдела информационного сопровождения событий ЦУКС Главного управления МЧС России по Магаданской области.

По информации медицинских сотрудников, причиной недомогания мужчины стал инсульт. Под наблюдением специалистов его доставили в магаданскую областную больницу для прохождения лечения.

- Как на момент прибытия спасателей, так и на борту вертолета мужчина был в сознании, но не разговаривал и не мог ответить на вопросы медиков. Сотрудники скорой помощи не давали никаких прогнозов, так как необходима более тщательная диагностика в стационаре, - отметили в ведомстве.

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