Наедине с ледяной бездной: что случилось с жителем Колымы в далекой бухте

Автомобиль из бухты пришлось доставать при помощи лебедки и вездехода Фото: скриншот из видео
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Странный свет заметили жители Магадана на поверхности Охотского моря, покрытого льдами вечером 13 марта. На протяжении долгого времени пульсирующие огни будоражили воображение зевак, пока кто-то не решил позвонить в службу спасения.
- Вызов поступил от очевидцев. На место выдвинулись спасатели на вездеходах, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Барышева, начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС Главного управления МЧС России по Магаданской области.
В условиях снегопада, по льду и почти с нулевой видимостью спецтехника добралась до загадочных огней. Ими оказалась аварийная сигнализация автомобиля Honda CR-V. Да и забрался он далековато - к острову Монах. Только проходимости не хватило, чтобы преодолеть ледяные торосы.
Вооружившись лебедкой, вездеход начал выдергивать машину горе-автомобилиста. Несколько попыток и транспорт на свободе. Как признались сами спасатели, водитель не смог дать внятного ответа, с какой целью он решил поколесить по бухте.
Сотрудники МЧС предупредили жителей Магадана, что состояние ледового покрова в прибрежных бухтах Охотского моря может измениться из-за сейсмологической активности рядом с юго-восточным побережьем Камчатки. По этой причине выезд на лед бухт Нагаева и Гертнера может быть опасен для жизни и здоровья.
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