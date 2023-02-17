Почувствовал резкую боль: моряку стало плохо в открытом море на Колыме

Медики диагностировали пострадавшему острый аппендицит Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

На пульт дежурного службы спасения поступил вызов с судна «Мыс Орлова». Рыболовецкая баржа находилась в Охотском море за 130 километров от порта Магадана. На место экстренно был направлен вертолет Ми-8 «Авиации Колымы» со спасателями МЧС России и медиками на борту.

- Такие случаи не являются редкостью. Для тех, кто находится на судне, это единственный способ получить медицинскую помощь. Сейчас кораблям невозможно оперативно дойти до порта, потому что в акватории стоит лед, поэтому воздушный способ является единственно возможным, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Барышева, начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС Главного управления МЧС России по Магаданской области.

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что члены экипажа морского судна уже подготовили своего коллегу к отправке на большую землю. Сотрудниками МЧС были использованы специальная корзина и бортовая лебедка, так как посадить вертолет на палубу не представлялось возможным.

Прямо в воздухе бригада скорой медицинской помощи диагностировала у пострадавшего острый аппендицит. Под наблюдением специалистов мужчину доставили в Магаданскую областную больницу.

- В последнее время сотрудники МЧС России вывозили воздушным транспортом пострадавших с переломом, подозрением на инсульт и также с аппендицитом. С начала 2023 года было осуществлено шесть авиационных вылетов к морским судам, - отметили в ведомстве.

Операция по спасению моряка заняла порядка двух часов. За это время вертолет успел преодолеть около 300 километров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Высокая температура и поражение органов: что известно о состоянии охотника, на которого напал тигр в Хабаровском крае

Пострадавший при нападении тигра житель Хабаровского края остается в крайне тяжелом состоянии (подробнее)

Повинен в смерти своего сына: машина с двумя детьми вылетела с дороги и перевернулась в ЕАО

Водитель получил шесть лет колонии за ДТП с гибелью ребенка в ЕАО (подробнее)

После снега ждем холода и кутаемся от ветра: подробный прогноз на выходные сообщили синоптики в Хабаровском крае

Снег ожидается в Хабаровском крае на выходных 18-19 февраля (подробнее)