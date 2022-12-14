Хабаровчане установили два рекорда в одном матче Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Дальневосточная команда впервые записала два рекорда в противостоянии с командой из столицы Татарстана - самую крупную победу на казанском льду и первую с сухим счетом. И все это под открытым небом в восьмиградусный мороз.

Стоит отметить, что в составе хозяев поля отсутствовал ряд основных игроков. На последний рубеж обороны у казанцев встал коренной хабаровчанин Виктор Яшин, который в последний раз выходил на игру против своих земляков аж два года назад. Тем не менее столь значительные кадровые потери не помешали игрокам «Ак Барса-Динамо» оказать дальневосточникам достойное сопротивление, лишь однажды позволив поразить ворота в первом тайме.

Выверенная передача капитана команды Юрия Шардакова на Владимира Каланчина позволила форварду выйти один на один с голкипером и отправить мяч в сетку - 1:0.

В первом игровом отрезке ветер играл за хабаровчан. Размашистые атаки казались очень быстрыми, однако подопечные Михаила Пашкина раз за разом срывались на индивидуальные действия. Оборона казанцев купировала такие выпады.

Во втором периоде ситуация поменялась, и встречный ветер мешал игрокам. При этом игроки «СКА-Нефтяника» начали действовать более настойчиво, вспомнив, что они являются грозным коллективом, который борется за высшие награды чемпионата.

За восемь минут в ворота «Ак Барс-Динамо» влетело сразу три мяча. И вновь поздравления принимал Владимир Каланчин, который оформил свой 22-й гол в сезоне. Следом на добивании после углового мощным броском мяч в ворота отправил капитан Юрий Шардаков - 3:0.

Спустя две минуты комбинационная игра позволила Никите Иванову выйти на рандеву с вратарем и в падении довести счет до разгромного - 4:0. Это полностью лишило хозяев надежды на возвращение в игру.

Даже после получения комфортных цифр на табло дальневосточники не успокоились и продолжили гнуть линию в свое удовольствие. Казанцы же отбивались всеми имеющимися силами. На 71-й минуте Юрий Шардаков воспользовался ошибкой игроков «Ак Барса-Динамо» и увеличил отрыв до пяти шайб.

Под занавес встречи нарушение правил привело к назначению пенальти. Пробить его вызвался капитан «СКА-Нефтяника». Юрий Шардаков был точен и принимал от партнеров поздравление с оформленным хет-триком - 6:0.

Хабаровские хоккеисты возвращаются домой, где уже 16 декабря сыграют против новосибирского «Сибсельмаша», который занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

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