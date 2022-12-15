Ничего себе, родня! Внук обокрал собственных бабушку и дедушку на полтора миллиона рублей в Хабаровске

Парень умудрился и друзей своих обмануть: брал технику попользоваться и сдавал в скупку, а деньги тратил Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Даже самый родной человек порой может подложить большую свинью своим родственникам и друзьям. Именно такая история произошла в Хабаровске недавно. Ничего не подозревающие пенсионеры преспокойно доверяли внуку свои телефоны, чтобы тот оплачивал коммуналку, а спустя некоторое время обнаружили, что на счетах не хватает почти полтора миллиона рублей. Понятное дело, начались разборки. Внучок оправдывался, что вложил деньги в инвестиции с целью хорошо заработать.

Бабушка и дедушка сами разобраться с внуком не смогли и заявили на него в полицию. 70-летний мужчина сразу сказал оперативникам, что это внучок прикарманил их деньги, парень жил с ними под одной крышей, из-за того, что он больше понимал в гаджетах и помогал им с оплатой, у него был доступ к сбережениям пенсионеров.

- Постоянного дохода злоумышленник не имел, в связи с чем решил похитить денежные средства со счетов своих родственников и потратить их на собственные нужды. Когда пенсионеры обнаружили пропажу денег, внук им сообщил о том, что денежные средства вложил в инвестиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

И ему, вероятно, можно было бы поверить, но выяснилось, что молодой человек был замечен в делах не самых благородных. Оказывается, он и друзей своих обманывал - брал у них попользоваться компьютерную технику и с легким сердцем сдавал ее в скупку. Так он выручил около 300 тысяч рублей. Полиция выявила шесть таких эпизодов в «послужном списке» хабаровчанина.

Кстати, на этом парень останавливаться не собирался, возлюбленную свою он с печальным видом попросил помочь - взять для него кредит на полмиллиона, потому что иначе на него заведут уголовное дело… Девушка, что называется, повелась. А денежки парень спустил вовсе не на ту цель, о которой говорил, а на собственные нужды.

Интересно, если парень живет со своими бабушкой и дедушкой, общается с друзьями, с девушкой, но регулярно каждого из них обманывает таким бессовестным образом, то как же он тогда в глаза им смотрит?

Конечно, на хабаровчанина завели уголовные дела по статьям за кражу и мошенничество. Ту технику, которую он якобы попросил в пользование у друзей, нашли и изъяли, позже ее вернут владельцам. Сам же хабаровчанин в общей сложности за свои деяния может схлопотать до шести лет лишения свободы. Вот что с человеком делает отсутствие работы и беспробудное безделье.

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