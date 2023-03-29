«Даже не думали тратить на чипсы»: школьники из Хабаровского края нашли украденную пачку денег в мусорке и отдали полиции

Дети увидели «веер» из пятитысячных купюр в урне возле центральной библиотеки Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Захар Губин, Владимир Пчелинцев, Яна Романцова и Артем Старцев - обычные ученики четвертого класса. После их поступка, о ребятах заговорил весь край. Дети нашли на улице крупную сумму денег, и не стали скупать на них сладости и «вредности». Честные школьники отдали все до копейки, чем, оказывается, помогли следствию.

ДЕНЕЖНЫЙ ВЕЕР

24 февраля у школьников был выходной, поэтому Захар, Яна, Артем и Вова пошли в местный Дом культуры - в Вяземский приехала «комната страха». Дети пощекотали нервы и пошли гулять. Проходя мимо почти полной урны возле центральной библиотеки, они увидели «веер» из пятитысячных купюр, который чудом не разнесло ветром. На первый взгляд деньги казались настоящими.

- Дети позвонили и рассказали, что нашли деньги. Я сначала подумала, что купюры из «Банка приколов», а потом плохие мысли в голову полезли: «Вдруг нехорошие люди сбросили или у родителей кто-нибудь взял». Сказала им, чтобы шли ко мне на работу в Дом культуры. До последнего думала, что деньги фальшивые, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Романцова, мама Яны.

Школьники тут же позвонили взрослым и рассказали о находке Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Школьники вручили взрослым найденные 55 тысяч рублей. Деньги и правда были настоящими, что подтвердили прибывшие сотрудники полиции. Купюры изъяли, детей опросили и о ситуации вспоминали, как о счастливом стечении обстоятельств. Пока не выяснилось, что найденные деньги были украдены у местной жительницы.

ПОМОГЛИ РАСКРЫТЬ КРАЖУ

- Дети тоже переживали: «Вдруг эти деньги кто-то потерял или у кого-то их украли». Считали, что купюры нужно отдать, потому что, может, кому-то они очень нужны. Им было важнее вернуть деньги, даже не думали тратить на чипсы и тому подобное. Конечно, дети немного испугались, потому что приехала полиция, их опрашивали. Но все справились, все молодцы, - поделилась Анна Романцова.

Найденные деньги - сбережения местной жительницы. Их у женщины украл родственник и смылся. Потом до него дошло, что за содеянное грозит наказание. Поэтому деньги горе-родственник выбросил в урну. Родители нашедших купюры детей рассудили: «Раз банкноты не разнесло ветром, то их выкинули минут за 20 до того, как у той мусорки оказались ребятишки».

За поступок детям вручили благодарности от полиции Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Майор полиции Оксана Булгакова пришла к ребятам в школу и во время классного часа рассказала о произошедшем их одноклассникам. Она поблагодарила детей за неравнодушие и вручила им благодарственные письма от лица руководства районного отдела органов внутренних дел, - прокомментировала Олеся Циклаури, и.о. официального представителя УМВД России по Хабаровскому краю.

«ЗНАЧИТ, ВСЕ ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО»

Захар, Яна, Артем и Вова - четверо друзей, о таких говорят не разлей вода. Все неплохо учатся, находятся на хорошем счету в школе. Дети гордятся своим поступком, но считают: «Так поступил бы каждый». После того, как о школьниках рассказали в СМИ и соцсетях, родителям пишут старые знакомые: «Молодцы!».

- Яна в этой компании - добрая душа. Она может подойти к плачущему ребенку и его пожалеть, спасти кота, который залез на дерево и громко мяукает. Конечно, мы гордимся своими детьми. Значит, все делаем правильно в плане воспитания, подаем хороший пример, - рассказала мама Яны Романцовой.

Деньги, которые нашли школьники, вернули законной владелице. В благодарность женщина передала детям шоколадки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рисковал жизнью, чтобы спасти человека: полицейский вынес мужчину из огня в Николаевске

Полицейский Михаил Услонцев спас жителя Николаевска-на-Амуре при пожаре (подробнее)

В нужное время в нужном месте: пожарный из Комсомольска-на-Амуре в свой выходной спас соседку из огня

Пожар в доме в Комсомольске-на-Амуре потушил случайно проходивший сосед (подробнее)