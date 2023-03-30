Что же строят на Воронежской? Федеральная компания «ПИК» незаметно начала работы в Хабаровске

Проект нового микрорайона может занять 11 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Первые слухи о том, что в регион планирует группа компаний «ПИК» начали ходить еще в 2021 году. Переговоры региональных властей с компанией проходили с масштабным освещением, но как таковой рекламы в городе обнаружено не было. Начало подготовительных работ к строительству прошли незамеченными, но жители Железнодорожного района уже могут заметить высокие заборы вдоль Воронежской и Совхозной, за которыми туда-сюда снует тяжелая строительная техника.

В ближайшие годы аффилированная «ПИК» компания «Специализированный застройщик «Оптимал» займется комплексным развитием территорий в северной части города. Брянский переулок теперь превратился в одну из самых крупных строительных площадок города.

Площадь застройки нового проекта федеральной компании «ПИК» Фото: скриншот с сайта девелопера

За большой кусок земли площадью почти 67 гектаров в электронном аукционе соперничали две организации, которые имеют федеральные корни - «ПИК» и Dars Development. Победителем торгов за участок на Воронежской вышла компания «Оптимал», в числе учредителей которой есть ООО «ПИК-Инвестпроект». Компания заплатила 104,3 миллиона рублей за право реализовывать свой проект в Хабаровске.

К девелоперу выдвинули несколько условий при заключении договора, а также обозначили сроки аренды земельного участка.

- Многоквартирные среднеэтажные и многоэтажные жилые дома в том числе с помещениями объектов социального обслуживания или коммерческого назначения, дошкольное образовательное учреждение, общеобразовательное учреждение, учреждение здравоохранения, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, - указано в условиях при подготовке документации по планировке территории.

Также организаторами была введена максимальная высота планируемых жилых зданий - 10 этажей. Аналогично поступили с площадью квартир - это 40, 60 или 80 «квадратов» в зависимости от количества комнат.

Не менее пяти процентов от площади жилья в каждом доме должны быть отданы под коммерческие или социальные цели, чтобы обеспечить будущий район всей необходимой инфраструктурой.

- Срок реализации проекта - 11 лет с даты подписания акта приема-передачи земельного участка. Необходимо предусмотреть обеспеченность озелененными территориями общего пользованиями - лесопарками, садами, скверами, бульварами.

По соседству с новым микрорайоном располагается уже сданный в эксплуатацию район «Березки»

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