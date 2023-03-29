Без Пхукета не останемся: чартерная авиакомпания продлила полезную программу в Таиланд из Хабаровска

Жители Хабаровского края на протяжении всего лета могут летать в Таиланд Фото: Иван МАКЕЕВ

Чартерная авиакомпания Ikar сообщила о продлении своей полетной программы из Хабаровска в Таиланд. Прямые рейсы будут осуществляться на воздушном судне Boeing 777-200 по воскресеньям один раз в две недели.

Жители Хабаровского края без труда смогут выбрать туры на 13 или 27 ночей. Первый вылет запланирован на 13 мая. Стоимость туров начинается от 102 030 рублей на одного человека за 27 ночей и от 89 315 рублей - за 13 ночей.

Помимо обычных туров для бронирования станут доступны и комбинированные пакетные предложения: Хабаровск - Пхукет - Паттайя - Пхукет - Хабаровск, Хабаровск - Пхукет - Самуи - Пхукет - Хабаровск.

- Комбинированные туры представляют из себя следующее: некоторые туристы не хотят находиться в одном отеле на протяжении всего отпуска. Они выбирают одну неделю на одном побережье, а вторую - в другом месте. Например, начинают отдыхать а Самуи, а через неделю оказываются на Пхукете, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной ассоциации туризма.

Продажи туров с вылетом из Хабаровска ведут большое количество туристических агентств, в том числе и из других регионов. Стоит отметить, что авиакомпания Azur Air пока не продлевала свою полетную программу из Хабаровска в Таиланд. По расписанию последний рейс вылетит 6 мая.

Также хабаровчане, которые находятся в предвкушении отпуска, обратили внимание на то, что стоимость туров в начале «высокого» сезона оказалась чуть ниже, чем в марте.

- Сейчас появляются другие направления. Даже с пересадками появляются возможности посетить другие моря. Соответственно к странам, которые находятся ближе к экватору, интерес становится ниже, что заставляет отельеров и турагентов снижать стоимость.

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