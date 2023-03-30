Пытались продать труп вымирающего зверя: трое жителей Хабаровского края задержаны с тушей амурского тигра

По версии следствия, мужчины хранили труп тигра в лесу, пока искали покупателя Фото: Оперативная съемка

В Хабаровске трое мужчин пытались продать тушу амурского тигра за сотни тысяч рублей. Подозреваемых задержали при передаче трупа краснокнижного животного. Заведено уголовное дело.

По версии следствия, мужчины хранили труп тигра в лесу, пока искали покупателя на столь ценный товар. Клиента они нашли и договорились с ним о сделке. За мертвого краснокнижного хищника мужчины запросили 700 тысяч рублей. Только они не знали, что покупатель - агент ФСБ.

По пути на встречу, возле перегона «Хабаровск II – Красная речка» подозреваемых задержали. В машине мужчин нашли тушу редкого зверя. Судя по оперативным кадрам, на тигре есть ошейник. Такой обычно надевают тем хищникам, которые прошли реабилитацию и были выпущены в дикую природу.

- Проводится комплекс неотложных следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам, - прокомментировала Екатерина Петрушина, официальный представитель Восточного МСУТ СК России.

Задержанные сотрудничают со следствием. Уголовное дело заведено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Следователям предстоит выяснить, умер ли хищник от естественных причин или был убит.

Максимальное наказание - от пяти до восьми лет колонии.

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