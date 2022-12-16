«В городе создано 237 объединений»: Хабаровск вышел в лидеры по количеству ТОСов

Активные граждане встретились с мэром Хабаровска Фото: Кирилл ПИРОГОВ

В администрации города Хабаровска прошла ежегодная встреча с активными гражданами, которые организовали территориальные общественные самоуправления (ТОСы - прим. ред.). В мероприятии принял участие мэр города Сергей Кравчук и представители краевого правительства.

- То, что мы сделали - это рывок в комфорт. Скажу всем, что на сегодняшний день в городе зарегистрировано 237 объединений. Почему бы не похвалиться, мы стали лидерами. Спасибо за эту очень важную и необходимую работу для жителей города, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По словам градоначальника, ТОС - это владение своим хозяйством, благоустройство двора, подъезда, а также забота о своем окружении. Это начало большой и очень важной работы.

- В 2022 году на городской конкурс поступило 77 проектов от 54 ТОСов. По итогам 10 миллионов рублей из бюджета Хабаровска были разделены между 27 победителями, - рассказал в ходе доклада Денис Митрофанов, заместитель мэра города по связям с общественностью и средствам массовой информации.

В прошлом году территориальные общественные самоуправления приняли участие в конкурсе правительственных грантов на 2022 год, объем финансирования которых составлял 200 миллионов рублей. За это время было подано 102 заявки. Лучшие 22 проекта получили 13,4 миллиона рублей при вложении собственных средств в размере около 10 миллионов рублей.

Большая часть представленных проектов направлена на благоустройство территорий - строительство детских площадок, установку спортивных объектов, велопарковок, реконструкцию хоккейных коробок и проведение праздничных мероприятий.

В 2023 году на проекты по обустройству придомовых территорий краевым правительством будет выделено 250 миллионов рублей. Только в Хабаровске уже подано 131 заявление от 58 ТОСов на сумму 84 миллионов рублей. Получатели краевых грантов станут известны в декабре. А в январе 2023 года будет объявлен городской конкурс.

Также в Хабаровске создана первая на Дальнем Востоке «Цифровая карта ТОС». Этот ресурс позволяет любому желающему ознакомиться с каждым общественным объединением. Готовые проекты на платформе содержат информацию о реализации и подкреплены фотоматериалами формата «было - стало».

Несколько руководителей ТОСов смогли выступить на встрече и рассказать, что им удалось выполнить в рамках своего территориального общественного самоуправления. Глава города внимательно выслушал их планы.

Активисты и руководители управляющих компаний получили благодарственные письма от администрации Хабаровска и ценные сувениры.

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