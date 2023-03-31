Выдали медведя за щенка: двухмесячного зверя в коробке подкинули к зооцентру в Комсомольске

Мишка оказался любопытным малым и проявляет свой детский характер. Фото: зооцентр «Питон».

Рабочий день 30 марта для сотрудников комсомольского зооцентра «Питон» начинался как обычно. Постепенно приходили сотрудники, готовились к открытию, ждали посетителей. Днем под воротами центра работники нашли картонную коробку.

СЮРПРИЗ-БОКС

Бокс принесли неизвестные, успели крикнуть, что внутри щенок, и быстро скрылись из виду. Распаковка сюрприза повергла сотрудников в шок: вместо обещанного песика внутри сидел… гималайский медвежонок. Крошечный зверек с белым пятнышком на груди был потрясен не меньше.

Мишка оказался любопытным малым: выкарабкался из картонного домика и начал живо осматривать окрестности. Сотрудники накормили зверька молоком и отпустили исследовать новый дом. Малыш быстро освоился: он прыгает и бегает по центру, проявляя свой детский характер.

Мишку кормят четыре раза в день. Фото: зооцентр «Питон».

- Он здоров, активно кушает, кормим его четыре раза в день. Пока даем ему молоко, потом будем вводить в рацион каши. Мишка находится под круглосуточным присмотром специалистов, вне зависимости от их графика работы, - рассказали «КП» - Хабаровска» в зооцентре «Питон».

СИРОТА

На вид крохе всего два месяца. В таком возрасте медвежата сильно привязаны к маме и находятся под ее защитой. Самки растерзают любого, кто посмеет дотронуться до их детенышей. Куда делась мама «комсомольского мишки» - остается загадкой.

Как и личности парней, которые принесли медвежонка в центр. Обзор камеры в «Питоне» не достает до ворот, а своих контактов ребята не оставили. Теперь остается гадать, как малыш оказался у людей. Временно медвежонок останется в центре, посмотреть, погладить потрогать его посетители не смогут.

- Позже будет решаться вопрос о его месте жительства. Возможно, маленький мальчик будет определен в центр реабилитации для медведей. Такие есть в России, а именно - в Хабаровске и Владивостоке. Оставить жить малыша в зооцентре пока нет возможностей, так как нужен большой просторный вольер, - добавили в «Питоне».

Несмотря на всю свою милоту и детскую непосредственность, необходимо помнить: медведь – дикий зверь и с ним нужно быть очень осторожными. Даже малыш способен причинить человеку разного рода вред.

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