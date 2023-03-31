«Меня вышвырнули, а на маме разорвали одежду»: что случилось с 91-летней пациенткой в больнице Хабаровска

В больнице считают, что персонал поступил верно и согласно всем правилам Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Тяжело видеть, когда обижают единственного родного и беспомощного человека, а помочь и как то исправить ситуацию нет физической возможности. Особенно страшно, если этот человек - родная мама, перенесшая инфаркт и нуждающаяся в заботе и качественном уходе. Вопиющий инцидент произошел несколько дней назад в краевой больнице № 2 в Хабаровске. 91-летнюю маму Светланы привезли на «скорой» с инфарктом и уже в дверях персонал обошелся с обеими не особенно хорошо. В той больнице пациентка пробыла меньше суток, но этого хватило, чтобы увидеть, как здесь относятся к беспомощным людям.

На руках остались синяки

Как рассказала редакции «КП» - Хабаровск» сама Светлана, ее маму в грубой форме пихнули на кровать, разорвали на ней одежду, оставили голой. Саму же дочь внутрь не пустили, более того, ее резко вышвырнули и бросили на снег у больницы. После этого на руках у женщины остались синяки. А затем от нее последовала жалоба через портал Голос27.

- Мама растила меня одна, мы всегда были вместе. Она инвалид I группы, совсем не видит и очень плохо слышит. Я всегда рядом, потому что ей нужен уход. Не смотря на то, что ей уже 91 год, она адекватный, грамотный человек, учитель немецкого языка. Она образованная, читает книжки Брайля. Так вот, когда ее привезли в больницу, ей нужен был уход, помощь, а меня отталкивали, не пускали, выгоняли. не давали даже завести ее нормально, - рассказывает Светлана.

Не пускали в туалет

В больнице к ним отнеслись странно, женщина была в здравом уме, а ее просто швырнули на кровать, сорвали одежду. Когда пациентке понадобилось в туалет, ее, почему то, не пустили, и не помогли. Оставили просто на кровати, женщине было холодно, она плакала и жаловалась, но никто так и не помог.

- Я врачам и сестрам говорила, что она каждые два часа ходит в туалет, но ей там не разрешили. Я просила, чтоб меня впустили туда тогда, чтобы в туалет сводить, но нет, не пустили. Вышвырнули. Я передала для нее телефон и книгу, одежду, до нее все это так и не дошло в итоге. Сказали, что нельзя, да и вообще, что она спит, а на самом деле она там рыдала.

Операция "Спасение"

Светлана так сильно переживала за маму, что решилась на отчаянные меры, в 5:30 утра она все же прошла в отделение и добралась до своей мамы. В тот момент, родственница немного успокоилась, Светлана успела сунуть ей телефон, и хотела было отвести хотя бы в туалет, но тут соседка по палате подняла тревогу и вызвала медсестру. Светлану выгнали, а ее маму вытолкали на горшок и сорвали нижнее белье. Все действия персонала, как во время приезда, так и в палате, сопровождались грубыми высказываниями.

- Я ее соседку просила, говорила, мол, человек возрастной, больной, хоть помогайте ей, раз уж врачи не хотят. А она мне тогда сказала, что я помогать не буду, у меня коронавирус, я еще тут всех заражу. И моя мама кстати после того дня кашляет теперь.

"Что Вы тут сочинение пишите?!"

После всего этого Светлана поняла, что матери здесь делать нечего, однако инфаркт лечить все же необходимо. Тогда она попросила перевести ее в кардиологию, но заместитель главного врача решила, что лучше женщину выписать, потому что ее жизни на тот момент уже ничего не угрожало. Тогда же мать начала звонить и плакать, просить дочь забрать ее из этого места, что ее тут обижают. Лечащий врач еще долго не хотел отдавать выписку, потребовал написать отказ от лечения.

- Я ему говорю, что от лечения не отказываемся, а просим относиться нормально, что мы против такого ужасного отношения к пациентам. Когда я стала все это писать на бумаге с отказом, он выхватил и сказал, что я пишу сочинение, и разорвал бумагу, сказал просто подписать сам отказ.

В итоге Светлана забрала маму домой, но там ей снова стало плохо. и скорая забрала ее уже в железнодорожную больницу. Сейчас женщина проходит лечение там, и ничего подобного, что было во второй краевой больнице, там нет. За пациенткой ухаживают, лечат, и ни в коем случае не относятся грубо.

Претензий нет?

Когда произошел тот инцидент, Светлана написала жалобу на портал Голос27. В разработку вопрос взяло министерство здравоохранения края. После этого в ведомстве редакции сообщили, что эта ситуация давно разрешилась, и по словам заместителя главного врача по организационно-методической работе Краевой клинической больницы имени профессора О.В. Владимирцева Ирины Викторовны Метелкиной, с родственницей пациента была своевременно проведена беседа, претензии отсутствуют.

Однако на жалобу от Светланы поступил ответ министерства. В бумаге сказано, что пациенты в инфарктном отделении лежат без одежды, и в целом персонал действовал согласно правилам. Однако женщину этот ответ не удовлетворил, суть ее претензии заключалась в том, что к беспомощному пациенту, инвалиду, и пожилому человеку здесь отнеслись пренебрежительно, плохо и грубо, и «поведение сотрудников учреждения возмутительно, не соответствует принципам добросовестности и гуманизма». Сейчас Светлана отправила повторный запрос на портал и намерена добиться справедливости, чтобы впредь в этой больнице к больным относились нормально.

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