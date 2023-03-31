Убийство записал регистратор: житель Хабаровска застрелил обнальщика, украл 24 тысячи долларов и бросил труп на трассе

Обнальщик остановился и пенсионер выстрелил ему в голову из пистолета Фото: Прокуратура ЕАО

Хабаровчанин проведет несколько десятков лет в тюрьме за убийство приятеля и хищение крупной суммы наличных. 69-летний Илья (имя изменено - прим. ред.) придумал план расправы, в который поверила жертва, а потом попытался уничтожить улики. Но правосудие его настигло.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Илья вместе с приятелем занимались обменом валюты. План по убийству коллеги мужчина придумал и воплотил в октябре 2021 года. Пенсионер обратился к жертве с заманчивым предложением: якобы его брат хочет обменять 1,8 миллиона рублей на доллары. Только едет он на фуре в Москву и нужно встретиться с ним в ЕАО.

Обнальщик согласился, взял с собой эквивалентную сумму в американской валюте (на тот момент около 24,7 тысячи долларов) и вместе с Ильей направился на сделку. Встречу якобы назначили возле гостиницы у поселка Приамурский. Только вот ни на месте, ни проехав дальше никакой фуры с мифическим братом они не встретили.

До конца мотивы мужчины остались непонятны - свою вину он отрицает Фото: Прокуратура ЕАО

Жертва начала подозревать неладное и развернула машину обратно Хабаровск. Илья попросил снова остановиться у той гостиницы, мол, хочет на всякий случай еще раз проверить, нет ли нужной фуры. Как только обнальщик заехал на обочину, пенсионер выстрелил ему в голову из пистолета.

ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ

Илья обшарил убитого и машину, забрал доллары, нашел еще 215 тысяч рублей наличными. К стоящей на обочине машине как минимум дважды подходили люди, видимо, спрашивали, нужна ли помощь. Мужчина отборным матом прогонял непрошенных гостей.

Все это слышно на записи с видеорегистратора, который пенсионер тщетно попытался уничтожить. Илья вырвал его вместе с зеркалом и выбросил в кусты. Туда же полетел и телефон обнальщика, предварительно разбитый. Посчитав дело сделанным, мужчина пошел по трассе в сторону Хабаровска, поймал попутку и укатил домой.

СЫН

Перед выездом на сомнительную сделку, убитый рассказал детали сыну. Когда отец перестал выходить на связь, мужчина обратился в полицию, назвал имя компаньона и место предполагаемой встречи. Илью задержали, машину с трупом опознали, регистратор с сохраненной записью убийства нашли.

Регистратор с сохраненной записью убийства нашли Фото: Прокуратура ЕАО

До конца мотивы Ильи остались непонятны - свою вину он отрицает. Во время следствия и суда он выдвигал разные версии: рассказывал и про третьего человека в машине, и про самооборону, и про случайный выстрел, пока поднимал пистолет с пола. Пенсионеру предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем и в незаконном хранении оружия.

- Следователем при активном участии оперативных сотрудников УМВД России по ЕАО по уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, уголовное дело направлено в суд, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

ПРИГОВОР

- Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы без штрафа с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Золотухина, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры ЕАО.

Пенсионера также обязали выплатить родственникам убитого моральный вред. Мужчина должен будет перечислить три миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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