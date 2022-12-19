Последствия крушения Фото: Восточное МСУТ СК России

Появилась неожиданная информация о крушении вертолета МИ-8Т в Магаданской области. Ранее утверждалось, что судно летело рейсом «Магадан – Палатка». Следователи рассказали «КП» - Хабаровск», что вертолет ООО «Поляр-Авиа» направлялся из столицы Колымы в поселок Тахтоямск, но потерпел крушение в 80 километрах от пункта назначения.

Вертолет МИ-8Т Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В 11:30 утра Ми-8Т с тремя членами экипажа на борту совершило аварийную посадку. При снижении высоты судно столкнулось со строительным вагончиком и перевернулся набок. В результате происшествия вертолет загорелся и был полностью уничтожен огнем.

Следователи проводят проверку Фото: Восточное МСУТ СК России

По предварительной информации сообщалось, что все члены экипажа спаслись, однако выяснилось, что один человек все же был ранен. Ему оказывают медицинскую помощь врачи из центра медицины катастроф. На борту не было пассажиров. Вертолет доставлял в поселок продукты питания и запчасти.

Вертолет полностью выгорел Фото: Восточное МСУТ СК России

- По данному факту заведено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России.

На месте продолжают работать специалисты, устраняющие последствия крушения. Также устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, авария произошла из-за снежной бури, из-за которой вертолет занесло, и экипаж потерял управление. Прокуратура также проводит проверку по признакам нарушения безопасности полета.

Один человек пострадал Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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