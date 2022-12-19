Летели в снег и врезались в вагончик: появились подробности крушения вертолета Ми-8Т в Магаданской области

Вертолет Ми-8. Фото тематическое Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Магаданской области произошло крушение вертолета МИ-8Т, летевшего рейсом Магадан - Палатка. На судне, принадлежащем ООО «Поляр-Авиа», перевозили продукты питания и запасные части для техники. Содержимое доставляли в поселок для нужд местного населения.

Вертолет вылетел 19 декабря. В 11:30 воздушное судно столкнулось со строительным вагончиком при посадке на площадку Нявленга. Вертолет опрокинуло набок, и он сразу же воспламенился. На тот момент внутри находилось три человека из состава экипажа.

- Всем удалось покинуть вертолет, люди не пострадали. Вертолет полностью уничтожен огнем, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Глазова, представитель дальневосточной транспортной прокуратуры.

На месте работают следователи, медики из центра медицины катастроф, сотрудники Росавиации, и. о. Магаданского транспортного прокурора. По предварительной информации, причиной крушения стали условия снежного вихря при посадке, из-за которого вертолет занесло. В результате управление было потеряно, и транспортное средство столкнулось с вагончиком, внутри которого на тот момент не было людей.

Магаданская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП. Если выяснится, что были нарушены законы безопасности полетов, виновных привлекут к ответственности.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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