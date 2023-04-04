Шок-видео для всего подъезда: сосед проверил камеру и узнал, какая мерзость творилась ночью в Комсомольске

Пара предалась страсти и опозорилась на весь город Фото: скриншот из видео

Устанавливая камеру в подъезде, житель Комсомольска надеялся уберечь себя от грабителей или других злоумышленников. Он и не подозревал, что случайно запишет фильм для взрослых, который вовсе не желал смотреть.

Все случилось в доме по улице Пионерская. Местный житель, пожелавший сохранить анонимность, проснулся с утра и проверил пленку на своей камере видеонаблюдения, смотрящей в подъезд. Он обнаружил, что ночью прямо перед его квартирой развернулось крайне непристойное действо. Пара взрослых людей спустилась по лестнице и занялась сексом прямо на последней ступеньке как раз напротив двери жильца подъезда. После завершения действий женщина в трусах осталась сидеть на лестнице без штанов, а мужчина что-то искал в своем смартфоне.

Произошедшее и разозлило, и повеселило жителя квартиры. Спустя время видео появилось в городских пабликах и стало широко обсуждаемым, а также осуждаемым.

- В этом подъезде такое произошло впервые, поэтому все немного в шоке. Соседи увидели запись и рассказали, что это не местные, пара не проживает в их доме, - рассказал «КП» - Хабаровск» мужчина, знакомый с ситуацией.

Жильцы предполагают, что парочка гостила у кого-то из соседей. После вечеринки они спускались на улицу, но порыв страсти захватил их и, до своего дома они не дотерпели. Никто из жильцов подъезда не признался, что знаком с оконфузившимися мужчиной и женщиной.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», в полицию по этому случаю никто не обращался. Судя по всему, пара не знала о камере и не собиралась прославляться таким образом, но уже получила кучу нелицеприятных комментариев в соцсетях. До сих пор личности «подъездных любовников» остаются неизвестными.

После этой истории жители Комсомольска сразу же вспомнили о таком же случае в кафе «Тепло». Там любвеобильная парочка занималась оральным сексом под столом и так же под камерой. Их не остановили ни официанты, ни другие посетители. Парень прикрывал девушку пледом и озирался в надежде, что никто не заметит происходящее.

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