Букеты вербы уже в продаже в Хабаровске
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Не за горами Вербное воскресенье. В этом году оно выпадает 9 апреля. Ранее «КП» - Хабаровск» рассказывала о традициях воскресенья. А за несколько дней до самого праздника редакция решила проверить, где можно купить букетик вербы и во сколько он обойдется в 2023 году.
Разброс цен в этом году интересный
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Одно из самых популярных мест продажи вербы в Хабаровске – центральный рынок. Торговцы собираются не только за прилавками рынка, но и размещаются неподалеку, где есть свободное место. Там уже есть букетики на любой выбор – попышнее, более скромные и с распустившимися почками.
Размещаются продавцы везде, где удобно
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
- Я не знаю, где именно верба выросла, мне ее сын привез, - объясняет «КП» - Хабаровск» одна из продавцов.
- А мы из Чегдомына привезли, - добавляет вторая.
Найти вербу можно рядом с центральным рынком, а так на самом рынке
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
В основном, торговцы собирают вербу в пригороде и других городах и селах Хабаровского края. При этом цена за букет не зависит от места, где он вырос.
Зато мимо точно не пройдешь
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Еще в 2022 году вербу можно было купить по цене от 60 до 100 рублей. Сейчас же стоимость за самый хилый букет начинается от 50 рублей, а за приличный букет придется отдать все 350.
Самые дорогие экземпляры - 350 рублей за букет
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Самые дорогие охапки вербы в основном чуть длиннее. От бюджетных вариантов их больше ничего не отличает.
Однако больше предложений по средней цене 100-150 рублей. Букеты аккуратно собраны и выглядят симпатично.
Есть букеты на любой вкус
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Напомним, в 2023 году Пасху отмечают 16 апреля. По традиции в Хабаровске пройдут торжественные службы во всех храмах города.
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