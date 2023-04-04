Букеты вербы уже в продаже в Хабаровске Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Не за горами Вербное воскресенье. В этом году оно выпадает 9 апреля. Ранее «КП» - Хабаровск» рассказывала о традициях воскресенья. А за несколько дней до самого праздника редакция решила проверить, где можно купить букетик вербы и во сколько он обойдется в 2023 году.

Разброс цен в этом году интересный Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Где купить вербу в Хабаровске

Одно из самых популярных мест продажи вербы в Хабаровске – центральный рынок. Торговцы собираются не только за прилавками рынка, но и размещаются неподалеку, где есть свободное место. Там уже есть букетики на любой выбор – попышнее, более скромные и с распустившимися почками.

Размещаются продавцы везде, где удобно Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Я не знаю, где именно верба выросла, мне ее сын привез, - объясняет «КП» - Хабаровск» одна из продавцов.

- А мы из Чегдомына привезли, - добавляет вторая.

Найти вербу можно рядом с центральным рынком, а так на самом рынке Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В основном, торговцы собирают вербу в пригороде и других городах и селах Хабаровского края. При этом цена за букет не зависит от места, где он вырос.

Зато мимо точно не пройдешь Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Сколько стоит верба в Хабаровске

Еще в 2022 году вербу можно было купить по цене от 60 до 100 рублей. Сейчас же стоимость за самый хилый букет начинается от 50 рублей, а за приличный букет придется отдать все 350.

Самые дорогие экземпляры - 350 рублей за букет Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Самые дорогие охапки вербы в основном чуть длиннее. От бюджетных вариантов их больше ничего не отличает.

Однако больше предложений по средней цене 100-150 рублей. Букеты аккуратно собраны и выглядят симпатично.

Есть букеты на любой вкус Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Напомним, в 2023 году Пасху отмечают 16 апреля. По традиции в Хабаровске пройдут торжественные службы во всех храмах города.

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