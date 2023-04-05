Богослужения пройдут во всех церквях и храмах города Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровске идет подготовка к важному событию: Пасхальной неделе. Уже 9 апреля состоится Вербное воскресение, которое завершит шестую седмицу Великого поста. Вербное воскресение отмечается за неделю до Пасхи, которая пройдет 16 апреля.

Хабаровская епархия заранее опубликовала график Богослужений в период Цветоносной седмицы Великого поста. Службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе будут идти всю неделю. Богослужения будет совершать митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

6 апреля в четверг с 17:00 пройдет Всенощное бдение в канун празднования Благовещения Пресвятой Богородицы.

7 апреля в пятницу состоится Божественная литургия, двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Она начнется в 8:00.

8 апреля в субботу с 8:00 будет проходить Божественная литургия, Лазарева суббота.

9 апреля в Вербное воскресение с 9:00 пройдет Божественная литургия.

В православии Вербное воскресение является одним из 12 важнейших праздников. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Вход Господень в Иерусалим был особо значимым событием.

- В писании сказано, что вход господень в Иерусалим был за неделю до крестной смерти, а люди встречали его, как царя и постилали пальмы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иерей Андрей Кулябин, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора города Хабаровска.

В России не произрастают пальмы, поэтому традиционное растение заменено на вербы, как символ жизни и расцвета. Заранее ветви вербы можно освятить в церкви, а затем хранить дома на протяжении всего следующего года. Где и за сколько можно купить вербы к Вербному воскресению читайте в предыдущем материале «КП» - Хабаровск».

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