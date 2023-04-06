Трупы, помет и химикаты: зловонный запах из-за свалки отходов отравляет жизнь людям в Хабаровске

Грязная вода стекает в реку и заражает все на своем пути Фото: скриншот из видео

В Хабаровске борются с очередной свалкой. Птицефабрика в Горьком годами отравляла почву и воду, выбрасывая отходы прямо на поля за забором предприятия. Тонны химикатов, куриных трупов и помета лежали на земле без каких-либо защитных сооружений. С наступлением весны вся эта зловонная масса устремляется в реки, заражая воду и отравляя жизнь обычных людей.

Борьба за чистоту окружающей среды увенчалась успехом. В прошлом году птицефабрика перестала сваливать отходы на поля в Горьком и стала свозить их на специальную площадку. Но вот последствия остались: предыдущие горы мусора никуда не исчезли. Теперь с приходом тепла вонь и трупный запах вновь разносятся по округе, а стоки уносят отходы в реку Черная, откуда попадают в более крупные притоки.

- В прошлом году природоохранная прокуратура проводила проверку, были выявлены нарушения. В этом году, несмотря на рекультивацию, стоки все еще идут в воду. Сейчас мы участвуем в проверке. Наша основная задача в принятии мер, чтобы вредные вещества и болезнетворные бактерии перестали попадать в воду, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, руководитель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы.

Экологи и прокуратура выехали на место и своими глазами увидели, как ручьи из отходов текут по земле. Запах стоит тошнотворный: разлагающиеся трупы, перья и фекалии вместе с химикатами скрывались под снегом, а теперь гниют под солнцем. На месте будут взяты пробы воды и почвы, чтобы установить, на сколько превышена в них концентрация вредных веществ.

- Проверка идет, специалисты выезжали на место. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Коснырева, старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

Это не первый случай подобного загрязнения в Хабаровском крае. Недалеко от Горького в Черной Речке житель соседнего села устроил скотомогильник у дома. Он завел коров на убой, а их трупы, шкуры и рога складывает в деревянный амбар. Кровь от тел сочится по земле, стекая в огороды соседей. С приходом весны запах разложения усилился в несколько раз и люди не могут открыть окна в собственных домах, ведь вокруг стоит невыносимая вонь.

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