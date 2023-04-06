Она сражалась за Родину: в Хабаровск привезли Орден Красной Звезды ветерана Великой Отечественной войны, найденный в зоне СВО

Орден останется в Хабаровске, пока не найдутся родственники майора Тамары Воробьевой Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

В Хабаровске состоялось историческое событие - в музей на временное хранение передали Орден Красной Звезды ветерана Великой Отечественной войны, найденный у националистов в зоне проведения спецоперации. Как оказалось, награда принадлежала майору медицинской службы Тамаре Павловне Воробьевой, участнику войны с милитаристской Японией на Дальнем Востоке.

В Хабаровске состоялась торжественная передача Красной Звезды в музей Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

Звезду нашли военные контрразведчики УФСБ России по ФСВНГ РФ при силовой поддержке Росгвардии в Луганской народной республике. Высокую награду обнаружили в доме пособника националистов. Как Орден попал к нему, неизвестно, но предположительно, Звезду могли продать недобросовестные коллекционеры, работающие на черных рынках.

Выяснить, кому же принадлежала столь высокая награда, удалось с помощью идентификационного номера, а вот найти родственников Тамары Воробьевой пока не получилось, но работа в этом направлении активно ведется «Гвардейской сменой».

Награду нашли в зоне СВО. в доме пособника националистов Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

- Майор медицинской службы Тамара Павловна Воробьева также принимала участие в войне с милитаристской Японией на Дальнем Востоке. За весь период службы она награждена двумя Орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией» и «За боевые заслуги», - сказал на церемонии передачи Ордена Сергей Черноиванов, генерал-майор, заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ.

Тамара Воробьева была удостоена нескольких высоких наград Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

Тамара Воробьева родилась в 1902 году в Алма-Ате и была призвана на службу в 1941 году. Она была начальником медицинского отделения 203 танковой бригады, а в 1945 году отряд перекинули в село Капитоновка, для участия в войне с милитаристской Японией. С февраля того же года Тамара Воробьева входила в состав 15 армии и проводила Сунгарийскую наступательную операцию на Дальнем Востоке. В тот момент войска прорвали укрепленные районы, разгромили противника и освободили от японцев северную и северо-восточную часть Маньчжурии.

Майор была удостоена нескольких высоких наград, а в представлении к одной из них описывается, насколько хорошо она выполняла свои обязанности, заботилась о личном составе, много работала над улучшением условий для бойцов. Когда трудилась врачом батальона, то отдавала все свои силы, чтобы оказывать помощь больным солдатам и возвращать их в строй армии. Помимо прочего, Тамара Воробьева помогала строить дороги и мосты.

Теперь "Гвардейская смена" будет искать родственников майора Фото: пресс-служба ВО ВНГ РФ

Почему и при каких обстоятельствах ее Звезда была в итоге утеряна - остается загадкой, однако теперь Орден обязательно будет сохранен. Пока не найдутся родственники или потомки майора, награда останется в музее Восточного округа Росгвардии.

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