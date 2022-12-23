Детям нужно новогоднее чудо: жители Хабаровска передали новогодние подарки ребятам в Луганск

Хабаровчане продолжают помогать жителям освобожденных территорий и участникам СВО Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В преддверии Нового года, когда улицы городов украшают разноцветные гирлянды, на площадях возвышаются нарядные елки, а в воздухе буквально витает праздник, не проникнуться этой волшебной атмосферой просто невозможно. Совсем другая ситуация сейчас в освобожденных территориях Донбасса - боевые действия и бесконечные обстрелы не позволяют в полной мере ощутить приближающийся праздник, а детям там сейчас как никогда необходимо то самое новогоднее чудо.

Жители Хабаровска не остались в стороне и решили подарить детям Луганска толику новогоднего настроения. Через региональное отделение Общероссийского народного фронта хабаровчане передали ребятам новогодние подарки. Руководитель исполкома ОНФ Юрий Рошка лично сопроводил и доставил ценный груз на освобожденные территории, а бойцы вручили подарки мальчикам и девочкам.

- Впереди Новый год, и именно дети всегда ждут праздника и чудес. Бойцы вручили ребятишкам сладкие подарки, все были очень рады маленьким сюрпризам. Жители благодарили отзывчивых хабаровчан за поддержку, заботу, помощь и гостинцы. Все мы можем подарить частичку добра и чуда в канун волшебного праздника, - рассказали в реготделении ОНФ.

Помимо подарков для детей, хабаровчане собрали гуманитарную помощь и для самих бойцов, участвующих в проведении спецоперации. Стоит отметить, что Хабаровский край особенно трепетно относится к сборам гуманитарной помощи и оснащения российских военнослужащих. Каждый день от волонтерских групп поступает информация о готовности очередных партий пятиточечников, эвакуационных носилок, обмундирования. Кажется, регион сплотился вокруг единой цели - обеспечить армию всем необходимым, а на помощь приходит огромное число жителей.

Поступает помощь и от органов власти. Накануне мэрия краевой столицы передала в воинские части несколько внедорожников.

- Также мы отправляем разные принадлежности, которые помогут улучшить быт наших земляков в зоне СВО. Это не последняя такая акция. Этим мы укрепляем боевой дух наших соотечественников, - говорят в мэрии Хабаровска.

Как отметил глава города, помощь оказывается исключительно по зову сердца, потому что хабаровчане безоговорочно верят в победу российской армии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Носки с сюрпризом: солдатам в зону СВО передали новогодние подарки из Хабаровска

Из Хабаровска в Луганск отправили новогодние подарки солдатам(подробнее)

Для детей мобилизованных закупили почти 4,5 тысячи новогодних подарков в Хабаровске

В ближайшее время они будут вручены детям(подробнее)