В Хабаровске и пригороде река начала освобождаться от ледяных глыб Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В минувшие выходные жители Хабаровска наблюдали долгожданное весеннее явление природы: на Амуре у города начался ледоход. Как и прогнозировали специалисты-гидрологи из дальневосточного УГМС, в этом году ледоход начался значительно раньше, чем обычно. Причиной тому стали высокие температуры, стоявшие в регионе с самого марта.

Еще в начале прошлой недели сотрудники учреждения говорили, что Уссури, притока Амура, вскрылась почти на 10 дней раньше. Глыбы привели в движение и лед на Амуре, и 9 апреля лед дошел до Хабаровска.

Ледоход начался раньше срока Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

10 апреля глава города Сергей Кравчук пообщался со специалистами Гидрометцентра о прохождении ледохода у города. По словам сотрудников ведомства, в среднем ледоход у Хабаровска будет длиться около 10 дней. Затем река полностью очистится ото льда, а это значит, что и навигацию можно будет открыть раньше в этом году. Этот вопрос будет прорабатываться.

Наблюдать за ледоходом приезжают жители города Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Между тем, хабаровчане продолжают приходить на набережную и смотреть на стремительно плывущие глыбы льда по Амуру. Это зрелище действительно грандиозное. Жителей предупреждают, что спускаться и подходить слишком близко к реке опасно, прыгать по льдинам ни в коем случае нельзя.

Лед стремительно тает Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В МЧС Хабаровского края сообщили, в связи с тем, что лед начинает активно таять, закрылись четыре ледовые переправы.

Навигацию планируют открыть раньше в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- В настоящее время на учете специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Хабаровскому краю остается 11 ледовых переправ: Аяно-Майский район - 5, район имени Полины Осипенко - 3, Охотский район - 2, Николаевский район – 1, - сообщили в ведомстве.

Через несколько дней река станет чистой Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В скором времени оставшиеся 11 переправ также перестанут функционировать. Характеристики покрова льда быстро меняются, на поверхность выступает вода, образовываются трещины. Выезжать на лед на автомобиле вне оборудованных дорог - опасно для жизни.

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