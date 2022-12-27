Обронила на парковке четверть миллиона: бизнесвумен потеряла пакет с крупной суммой денег в ЕАО и не заметила

Когда женщина садилась в машину, пакет с деньгами попросту выскользнул Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Биробиджане полицейский в обеденный перерыв решил заглянуть в торговый центр. На парковке его ожидал пакет с интересным содержимым. Внутри лежали 250 тысяч рублей.

Сперва полицейский подумал, что это купюры «Банка приколов». Но детальное рассмотрение опровергло эту теорию: в пакете лежали никакие не «приколы», а настоящие деньги. Стало очевидно, что столь крупная сумма не просто так оказалась на парковке. Начались поиски владельца.

Записи с камер видеонаблюдения помогли найти машину, которая ценный пакет привезла. Дальше установили хозяйку, ей оказалась местная бизнесвумен. Она ездила за покупками в Хабаровск, затем вернулась в Биробиджан и по пути домой заглянула в ТЦ.

Когда женщина садилась в машину, пакет с деньгами попросту выскользнул. Утраты крупной суммы предпринимательница не заметила и спокойно занималась себе домашними делами. Взбудоражил ее звонок из полиции: бизнесвумен до последнего не понимала, о каком пакете идет речь.

Только проверив машину, женщина обнаружила пропажу. Предпринимательница помчалась в отделение полиции, где после уточняющих вопросов получила обратно свои 250 тысяч рублей.

- В свою очередь, женщина поблагодарила сотрудников полиции за оказанную помощь, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

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