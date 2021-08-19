Забыл присесть на дорожку: житель Биробиджана потерял на парковке чемодан с 15 миллионами рублей

Мужчина выбежал из дома с чемоданами, скинул их у такси, а сам пошел выбрасывать мусор Фото: УМВД России по ЕАО

Попробуйте хотя бы на мгновение представить себе, что вы потеряли крупную сумму денег. Наверняка многим сейчас поплохело. Именно так себя почувствовал житель Биробиджана, который забыл на улице чемодан с 15 (!) миллионами рублей. Мужчину едва не хватил инфаркт, но удача была на его стороне.

Местный предприниматель (назовем его Михаил) собирался в командировку и очень опаздывал на поезд. Мужчина выбежал из дома с чемоданами, скинул их у такси, а сам пошел выбрасывать мусор. Подорвал бдительность бизнесмена телефонный звонок – Михаил отвлекся, сел в машину и укатил на вокзал в надежде успеть на поезд.

В этот момент на обочине у дома «растеряши» остался стоять одинокий чемодан. Дорогой кейс привлек внимание соседей-полицейских, которые подумали: «Наверно, в отпуск кто-то собирается» и прошли мимо. Заглянув во двор через пару часов, оперативники увидели тот же чемодан, который оставался на том же месте.

- Мы осмотрели чемодан, он был солидный, пластиковый. Я принял решение надеть перчатки и заглянуть внутрь. Увидел личные вещи, деньги и планшет, - рассказал оперативный сотрудник уголовного розыска УМВД РФ по ЕАО.

Чемодан оказался дорогим не только снаружи, но и внутри – в кейсе лежало больше 15 миллионов рублей наличными. Полицейские взялись за поиски растерянного бизнесмена. О том, что потеряна почти вся выручка с торговых точек, Михаил понял по дороге на вокзал. Перепуганный мужчина позвонил жене, которая успокоила рассеянного супруга: «Чемодан в надежных руках». Забыв про командировку, бизнесмен помчался забирать богатство и благодарить оперативников.