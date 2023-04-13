Въехал в отбойник на полной скорости: водитель насмерть разбился на трассе из Комсомольска

Автомобиль нашли засыпанным снегом Фото: УГИБДД России по Хабаровскому краю

На 23 километре трассы из Комсомольска-на-Амуре до Лидоги произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажир разбились, вылетев на высокой скорости в отбойник. Это случилось ночью 13 апреля.

На данный момент известно, что белый Toyota Mark 2 въезжал в Комсомольск. На подъезде к городу машину стало заносить влево. В результате водитель не смог выехать обратно на проезжую часть и столкнулся с отбойником, стоявшим по ходу движения.

Автомобиль смяло в ком, он превратился в искореженную железную массу. Внутри находились 33-летний водитель и 35-летний пассажир. Оба мужчины скончались на месте.

Последствия аварии Фото: УГИБДД России по Хабаровскому краю

- По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» - Хабаровск» в УГИБДД России по Хабаровскому краю.

На данный момент существует версия, что внутри находился еще один пассажир. Как стало известно редакции, сейчас на месте все еще работают сотрудники полиции. Узнать больше информации невозможно, так как в месте происшествия отключилось электричество, и нет сотовой связи.

Как стало известно, автомобиль пришлось вытаскивать с обочины на подъемнике. Одной из версий аварии считается плохая погода, которая привела к гололеду и снегопаду. Напомним, 12 и 13 апреля в Хабаровском крае наблюдается снегопад из-за двух проходящих циклонов. Многие автомобилисты уже успели поменять зимнюю резину на летнюю, из-за чего проехать по заснеженным и обледеневшим дорогам становится сложно и опасно.

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