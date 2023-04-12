Сам пришел: в Хабаровске задержали водителя «Лексуса», сбежавшего после ДТП с фурой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Предполагаемый виновник ДТП с фурой 4 апреля сам сдался полиции. Напомним, что после жесткого столкновения с «Лексусом», грузовик вылетел с моста. Погиб один человек, водитель внедорожника скрылся с места аварии.

ФУРА УПАЛА С МОСТА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ДТП случилось на 77 километре трассы «Уссури» на мосту через реку Хор. Фура ехала в сторону Хабаровска, навстречу ей двигался «Лексус». Около 16:15, судя по кадрам момента аварии, иномарку начало кренить в сторону, и она лоб в лоб врезалась в большегруз.

От удара фуру занесло, водитель, предварительно, потерял управление и многотонный грузовик рухнул с моста в реку. Внутри находилось два человека: 52-летняя пассажирка выжила, ее вытащили из воды и госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Водителя фуры искали почти сутки. Его тело водолазы обнаружили 5 апреля - мужчина, предварительно, не смог выбраться из покореженной кабины.

ДТП С ФУРОЙ И «ЛЕКСУСОМ»

Как удалось установить, за рулем «Лексуса» был 37-летний житель села Красицкое. В машине также находился 36-летий мужчина. После жесткого столкновения водитель и пассажир бросили машину на месте аварии и сбежали.

По данным источника «КП»- Хабаровск» в правоохранительных органах, мужчина добрался до Хабаровска на попутке и лег в больницу. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Позже водитель через адвоката направил в явку с повинной и сам пришел в следственный отдел.

- Виновник аварии и был задержан 11 апреля сотрудниками правоохранительных органов. Суд, с учетом позиции прокуратуры Хабаровского края, заключил его под стражу, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание - от пяти до 12 лет колонии.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДТП С ФУРОЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Когда фуру достали из реки, на ней не нашли груз. А вез грузовик 17 тонн изоцианата - химиката, используемого в промышленности для изготовления полиуретанов. Опасный груз потерялся в реке, из-за чего возникла опасность загрязнения.

Специалисты взяли пробы воды как из Хора, так и из питьевых источников одноименного села. Результаты загрязнения изоцианатом не показали. Но местным жителям на всякий случай запретили пользоваться водой из реки. 10 апреля Хор признали чистым.

Предполагаемое место затопления бочек с химикатом все же нашли. Они, предположительно, ушли на дно недалеко от места аварии. Решается вопрос об их поднятии.

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