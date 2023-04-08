Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки воды в реке Хор после ДТП с фурой «Лексусом» в Хабаровском крае

От удара водитель фуры потерял управление и многотонная машина рухнула с моста Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Специалисты завершили исследование пробы воды в реке Хор после громкого ДТП. Напомним, что с моста рухнула фура, груженая бочками с химикатами. Грузовик нашли, а вот груз - испарился.

Авария случилась 4 апреля в районе 77 километра трассы «Уссури». Фура ехала в сторону Хабаровска, на встречу ей двигался «Лексус». Внедорожник съехал со своей полосы и врезался в большегруз.

От удара водитель фуры потерял управление и многотонная машина рухнула с моста. Пассажирку грузовика вытащили из воды, тело водитель нашли спустя сутки. Водитель «Лексуса» сбежал с места аварии.

Удалось выяснить, что фура перевозила около 17 тонн изоцианта. Когда грузовик достали, бочек не нашли. Химикат опасен для экосистемы реки, поэтому специалисты взяли пробы воды в водоеме, частных колодцах и центральных источников водоснабжения.

- По результатам исследований, значения показателей качества воды, находятся в пределах средних многолетних значений. […] Напомним, сама река Хор не является источником питьевого водоснабжения, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что местному «Водоканалу» предписано усилить контроль за качеством исходной воды и воды на выходе в сеть из централизованных систем водоснабжения поселков Хор и Новостройка.

Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

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