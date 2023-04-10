Лежат на шестиметровой глубине: в реке Хор нашли бочки с химикатами, пропавшие после громкого ДТП

Фура везла около 17 тонн изоцианата Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Последствия резонансного ДТП с фурой и «Лексусом» устраняют в Хабаровском крае. Напомним, что после столкновения грузовик упал в реку Хор. Фура перевозила опасный химикат, который затонул.

ФУРА УПАЛА С МОСТА

Авария случилась 4 апреля на 77 километре трассы «Уссури». Фура с опасным грузом ехала в сторону Хабаровска, навстречу ей двигался «Лексус». Предварительно, внедорожник начало кренить в сторону. Иномарка выехала на «встречку» и лоб в лоб врезалась в многотонный большегруз.

От удара «Лексус» отбросило в сторону, фуру занесло. Водитель потерял управление, грузовик протаранил ограждение и рухнул с моста в реку Хор. Пассажирка большегруза выжила, ее вытащили из реки с помощью троса. 52-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести увезли в больницу.

ДТП С ФУРОЙ И «ЛЕКСУСОМ»

Водителя фуры искали почти сутки. 5 апреля водолазы обследовали кабину и нашли в ней тело 63-летнего мужчины. Удалось выяснить, что водитель грузовика - не житель Хабаровского края. Он перевозил около 17 тонн изоцианата - химиката, используемого в изготовлении полиуретанов. Этот материал применяют в разных отраслях промышленности: от производства строительной изоляции до наполнителей для диванов.

После того, как фуру вытащили из реки, опасного груза на ней не нашли. Бочки затонули в реке, что вызвало опасения: изоцианат, да еще и в таком количестве, губителен для экосистемы Хора. Роспотребнадзор взял пробы воды в реке и в местных питьевых источниках. Жителям временно запретили использовать воду из Хора. Спасатели продолжали искать опасный груз.

ХИМИКАТЫ ПОПАЛИ В РЕКУ ХОР

- Было обследовано русло с помощью эхолотов и металлоискателей. Определен участок неподалеку от места падения грузовика. Предполагается, что бочки с химикатами находятся на глубине шесть метров. Решается вопрос о поднятии груза, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

После аварии в районе имени Лазо и ниже по течению реки Хор постоянно делают пробы воды. По данным Роспотребнадзора, угрозы экологии и водоснабжению нет.

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