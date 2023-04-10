Воду из реки Хор запретили использовать после падения в нее фуры с химикатами в Хабаровском крае

Мужчина перевозил химикаты, опасные для экосистемы реки Фото: скриншот из видео

В Хабаровском крае запретили использовать воду из реки Хор после резонансного ДТП с фурой и «Лексусом». Напомним, что авария произошла 4 апреля на 77 километре трассы «Уссури». В результате столкновения грузовик упал в воду.

ДТП случилось около 16:15 часов на мосту через реку Хор. Судя по кадрам момента аварии, «Лексус» выехал на встречку и лоб в лоб врезался в фуру. Грузовик занесло, водитель потерял равновесие и рухнул с моста.

Внутри большегруза находились двое человек. 52-летняя пассажирка выжила, ее вытащили из реки и увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель грузовика погиб, его тело искали почти сутки.

Удалось выяснить, что фура везла около 17 тонн изоцианата. После падения с моста, бочки с химикатом найти не смогли. Роспотребнадзор взял пробы воды, экспертиза показала, что значения показателей качества находятся в пределах средних многолетних значений. Однако на хорскую воду все же поставили запрет.

-До выяснения всех обстоятельств аварии, произошедшей в районе Хора, населению запрещено использовать воду из реки, - сообщили в администрации Хорского городского округа.

Водитель «Лексуса» сбежал с места аварии. Его разыскивает полиция.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.