В Хабаровском крае завели уголовное дело после ДТП с фурой и «Лексусом»

Водитель фуры погиб, его тело искали почти сутки
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае полиция разбирается в обстоятельствах громкой аварии на мосту через реку Хор. Напомним, что 4 апреля лоб в лоб столкнулись груженая фура и «Лексус». Погиб один человек, водитель иномарки скрылся.
ДТП случилось на 77 километре трассы «Уссури». Фура ехала в сторону Хабаровска, «Лексус» двигался ей навстречу. Грузовик вез 17 тонн изоцианта. Предварительно, иномарка съехала на «встречку», где столкнулась с большегрузом.
От удара водитель фуры потерял управление и рухнул с моста в реку. Пассажирка грузовика выжила, ее достали из воды. Водитель погиб, его тело искали почти сутки. Химикаты с грузовика затонули, исследование воды в Хоре не показало загрязнение изоцианатом. Накануне предположительное место, где лежат бочки, нашли.
Водитель «Лексуса» скрылся с места аварии. За его поиски взялась полиция. Соцсети сообщили о том, что водителя нашли. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на тайну следствия.
- По факту ДТП заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сопряженное с оставлением места его совершения», - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Олеся Циклаури, врио официального представителя регионального УМВД России.
Максимальное наказание по статье - от пяти до двенадцати лет колонии.
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