Общественный транспорт развезет хабаровчан после богослужений Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В преддверии самого главного христианского праздника Пасхи жители Хабаровска продумывают план мероприятий. Те, кто традиционно посещает в эту ночь храм, решают, как ехать до церкви в темное время суток, потому что богослужения начинаются уже ближе к полуночи, и главное - как потом добираться до дома. В Хабаровске специально для прихожан на Пасху продлили время работы общественного транспорта, кроме того, автобусы ввели ночные рейсы, людей будут ждать в назначенном месте после служб. Рассказываем, как будут курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи в ночь на Пасху.

Расписание автобусов, троллейбуса и трамвая Хабаровска на 15 апреля

Традиционно службы в храмах города начнутся около 23:00 15 апреля, в канун Пасхи. Продлятся они по большей части до трех-четырех часов утра 16 апреля. Подробнее о том, где и во сколько пройдут службы, можно посмотреть по ссылке. Для того чтобы жители беспрепятственно добрались до храмов, время работы общественного транспорта в Хабаровске продлят.

Автобусы маршрутов 1Л, 1С, 14, 23, 25, 30, 56, 73 будут ездить до 23:00 15 апреля. До этого же часа будет ездить троллейбус №1 и трамвай №1.

Расписание общественного транспорта в ночь на 16 апреля в Хабаровске

После того как богослужения в храмах Хабаровска закончатся, прихожан развезут по домам. Как рассказали в администрации города, автобусы, троллейбусы и трамваи сделают дополнительные рейсы в 4:00 16 апреля. Публикуем, откуда в это время и какие автобусы будут отправляться.

На Комсомольской площади будут стоять в 4:00 автобусы 1Л, 1С, 14 и троллейбус №1. Возле Христорождественского собора будет обеспечена стоянка автобусов маршрутов №№ 1Л, 1С.

На остановке «Стадион имени Ленина» будет находиться автобус №23. На Уссурийском бульваре - 25-й автобус. На «Павленко» ожидать прихожан будет автобус №29П, а на Покровском храме - 30-й автобус. 56-й автобус остановится на «Заре», а 73-й - на театре драмы. Помимо этого дополнительные рейсы запустят для трамвая №1. Узнать о работе маршрутов хабаровчане могут по телефону 45-00-56.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крестные ходы и освящение куличей: как в храмах Хабаровского края пройдут пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения начнутся в храмах Хабаровского края 15 апреля(подробнее)

Биться яйцами не обязательно: священнослужитель из Хабаровска рассказал, что можно и чего нельзя делать на Пасху

В Хабаровске Пасху отпразднуют 16 апреля(подробнее)