Хабаровчане осудили водителей-забастовщиков

Народный сбор 13 апреля провели водители такси в Хабаровске. Два десятка человек встретились на парковке у «Броско Молл» на Пионерской. Причиной собрания назвали желание сделать поездки для жителей региона более дорогими.

- Мы хотим, чтобы цены подняли. Дороги плохие в городе, а цены — копейка, - выступил один из таксистов на видео, которое разошлось по соцсетям.

Участники сходки заявили, что за заказ получают по 70 – 80 рублей. При этом до пассажира еще нужно ехать несколько километров. А колесить по городу, в котором «везде ямы», перевозчики не хотят.

Люди на видео утверждают, что берут заказы через агрегатор Яндекс Такси. Редакция обратилась к сервису с просьбой прокомментировать: действительно ли водители имеют те доходы, о которых заявляют собравшиеся. В пресс-службе компании в ответ на запрос прислали подробную статистику. Данные оказались совсем иные.

- Для оценки заработка в такси надо смотреть не на средний чек, а на то, сколько водитель в среднем зарабатывает за час работы. Этот показатель отражает все условия, влияющие на доход — сколько водитель ждал пассажира, сколько отдыхал между заказами, сколько в среднем времени тратил на поездку и другие. Доход водителей в Хабаровске за последний год не снижался. Сейчас в Хабаровске таксисты в среднем зарабатывают за час около 550 рублей даже в тарифе «Эконом», что более чем на 24% больше, чем в прошлом году, - ответили в компании.

В Яндекс Такси добавили, что за время работы сервиса никто из партнеров не жаловался на показатели часового дохода.

Среди хабаровчан сходка водителей сочувствующего отклика не вызвала. Кроме того, жители заподозрили водителей, выражаясь интернет-языком, в кликбейте. То есть передергивании фактов ради красного словца. Вот что пишут в городских пабликах:

- Что-то я давно не ездил на такси за 70 рублей. Наверное, вообще никогда…

- Вчера не могла с работы уехать: снег с дождем, цены по 400 рублей. Но никто заказ не берет. Почему так? Может быть, все хотят только работать в солнечный день и проезжать 1 км за 100 рублей? Но ведь так не бывает.

Часть пользователей и вовсе заявила, что, по меркам реальных средних зарплат, доходы водителей минимум на два, а то и три порядка выше.

- Есть товарищи, которые подрабатывают или полностью перешли в такси с госслужбы и менеджерских работ. Среднестатистический врач, педагог или спасатель могут только завидовать графику и доходам таксистов.

- Знаю людей, которые в такси. 50 – 70 тысяч в месяц стабильно имеют. Вы тут (в смысле на видео сходки — прим.ред.) как будто не про Хабаровск речь ведете.

Ранее kp.ru рассказывала, что в конце 2022 года Яндекс поднял тарифы в Хабаровске. К этому пришли после обсуждения экономики поездок с ключевыми таксопарками. Тарифы подняли в том числе и в стремлении увеличить доходы местных водителей.

- Это помогает партнерам улучшить экономику поездок и таким образом частично компенсировать рост расходов на обслуживание автомобилей, - объясняли в Яндекс Такси.