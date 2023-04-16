«Если не заплатите, будут серьезные последствия»: инженер вымогал деньги за подписание документов в Хабаровском крае

Сотрудник оценил свою подпись в немалую сумму Фото: Олег ЗОЛОТО

40-летний инженер из Комсомольска-на-Амуре вымогал у подрядчика деньги за подписание актов выполненных работ. Чтобы получить желаемое мужчина грозил подрядчику серьезными последствиями за отказ. Схему раскрыли, и теперь сотруднику грозит тюремный срок.

Инженер предприятия пользовался своим служебным положением, когда проверял строящийся объект. Компания возводила здание в Верхнебуреинском районе. Сотрудник приехал на место, чтобы проверить, все ли идет в порядке. Но на самом деле его интересовала личная выгода.

ПОДПИСЬ СТОИМОСТЬЮ В 150 ТЫСЯЧ

Инженер осмотрел объект и встретился с руководителем подрядной организации. Мужчина объяснил, что объект не получится сдать, если подрядчик не предоставит нужные бумаги, а именно акт освидетельствования скрытых работ. Без этих бумаг, по словам ревизора, сдать постройку заказчику никак не получится. Но бесплатно ставить подпись в документах сотрудник не хотел. Он объяснил, что проблему можно решить: нужно заплатить 150 тысяч рублей.

Представитель подрядчика не хотел платить мужчине, тогда инженер стал в красках расписывать, какие ужасные последствия грозят подрядчику за отсутствие подписанных документов. Сотрудник испугался, ведь по словам ревизора, ему грозили еще более внушительные штрафы, если подпись все же не появится в актах. Тогда он выплатил инженеру часть запрашиваемой суммы в размере 100 тысяч рублей.

На самом же деле, если бы документы не были подписаны, никаких юридических последствий не последовало бы. Однако инженеру удалось убедить подрядчика, что без его услуг в деле не обойтись.

ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ

Несмотря на выплату части суммы, схема не осталась тайной. О поступке инженера сообщили в правоохранительные органы. Следователи провели расследование и проверили действия сотрудника.

- 40-летний мужчина обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Обвинения были поддержаны также и прокуратурой Хабаровского края. Уголовное дело направили в Солнечный районный суд. Инженеру предприятия грозит до шести лет лишения свободы или крупный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

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