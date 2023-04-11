Переводил деньги на оружие для ВСУ: подозреваемого в госизмене жителя Хабаровска задержали на остановке

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Государственная измена» Фото: Оперативная съемка

Жителя Хабаровска задержали по подозрению в спонсировании вооруженных сил Украины. Мужчину скрутили прямо на остановке в краевой столице. Заведено уголовное дело.

По данным ФСБ, хабаровчанин переводил деньги на нужды украинской армии. Спонсорские средства помогали ВСУ закупать оружие, боеприпасы и обмундирование для солдат. Суммы переводов не называются, известно, что подозреваемый, по версии следствия, отдавал личные деньги.

- По данному факту заведено уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Максимальное наказание по статье - от 12 до 20 лет колонии. Чуть выше минимального срока за госизмену (12,6 года) в 2022 году уже получил хабаровчанин Мамуков В. Его осудили за попытку продать украинским спецслужбам сведения о транспортной инфраструктуре.

Приговоров по аналогичной статье ждут активистка движения «ЯМыФургал» из Хабаровска и мужчина из Комсомольска. Первая, по сведениям ФСБ, финансировала украинскую армию, второй - хотел продать сведения о военных и стратегических объектах края.

В соседней Еврейской автономной области также задержали человека, который, по версии следствия, пошел на сотрудничество с Украиной в ущерб интересам России. Ученый Валерий Качин был готов передать сведения о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО.

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