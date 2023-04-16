Тайны закрытого приюта: куда пропадают воспитанники детского дома в Хабаровске

Одна из девочек пропадала девять раз всего за год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За год из детского приюта №1 в Хабаровске 32 раза сбегали дети. Восемь воспитанников самовольно покидали учреждение и бежали, куда глаза глядят. Одной из девочек удавалось уходить аж девять раз, но полиция и волонтеры каждый раз находили беглянку и приводили обратно. В чем причина таких побегов, почему дети так стремятся покинуть место, которое должно быть их домом?

ДЕСЯТКИ СЛУЧАЕВ ПРОПАЖИ

Объявления о розыске детей, бежавших из детдома №1 то тут, то там мелькают в группах поисковых отрядов. Сообщается, что ребенок не вернулся в учреждение, а о его местонахождении никто не знает. К поискам подключается и полиция, и волонтеры и приводят обратно. Но эта ситуация повторяется из раза в раз.

Детей регулярно находят либо к вечеру, либо на следующий день. Информация о том, где они находились, не распространяется. Чаще всего воспитанники сбегают со школы или отпрашиваются на прогулку, а после исчезают. Как только такое происходит, сотрудники детдома сообщают в правоохранительные органы и сами выходят на поиски.

Как сообщил «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией, все пропавшие – подростки. Большинство из них поступили в детский дом уже в относительно взрослом возрасте. Среди детей есть как те, кто пробовал бежать лишь однажды, так и те, кто постоянно предпринимает попытки уйти прочь из приюта. К счастью, всех детей находили целыми и невредимыми, их здоровью ничего не угрожало.

НЕ ПОДАЛИ РУКУ ПОМОЩИ

В конце концов ситуация обострилась настолько, что случаев пропажи детей достигло целых 32. Директора заведения привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.

- Установлено, что в учреждении ненадлежащим образом проводятся мероприятия, направленные на оказание психолого-педагогической, социальной и иной помощи. Прокуратурой района директору детского дома внесено представление, - сообщили «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

ПОЧЕМУ ОНИ БЕГУТ?

Когда ситуацию предали огласке, возникли версии, почему воспитанники так отчаянно пытаются вырваться из стен детдома. Среди жителей были подозрения, что за закрытыми стенами подростки могут подвергаться определенному давлению. В действительности оказалось, что никаких фактов жесткого обращения, будь то психологического или физического, в учреждении не зарегистрировано. Какие проблемы терзают детей на самом деле, и как им можно помочь, могут сказать только специалисты и психологи.

Педагогический состав детдома дал ответы, почему такие ситуации возникают вновь и вновь. Причина видится лишь в одном – у детей наступает подростковый период. Они не хотят соблюдать правила и режим учреждения и подчиняться единым требованиям.

Установлено, что многие из беглецов ранее уже содержались под опекой. От своих семей они также сбегали прочь. Причем такие случаи были не только с опекунами, но и родными родителями. Одна из девочек девять раз сбегала, уже будучи в детском доме, и это только за 2022 год.

Сейчас в детском доме новых случаев побега не зафиксировано. Как объяснили в прокуратуре, в настоящий момент ситуацию взяли на контроль. Учреждение приняло меры, чтобы избежать новых попыток самовольного ухода детей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Побеги детей чаще всего происходят в средней и старшей школах. Ребенок к этому времени проходит стадию, когда их психоэмоциональное состояние нестабильно. Причины побегов могут быть совершенно разные, но чаще всего под категорию «бегунков» попадают ребята из неблагополучных семей. Это может быть желание свободы и самоутверждения, либо страх перед взрослыми, которые окружают ребенка, либо желание получить острые ощущения. С каждым таким ребенком проблему необходимо решать индивидуально. Причины есть всегда, но в этом возрасте зачастую дети сами не могут описать свои эмоции, а их поступки носят импульсивный характер, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Шепелева, детский психолог.

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