Роскошная внешность и невероятная энергетика: девушка из Хабаровска завоевала титул Королевы Дальнего Востока

Алина Момот стала Королевой Дальнего Востока Фото: предоставлено редакции героем публикации

Если на минуточку закрыть глаза и представить, как в большом и шикарном зале готовятся к проведению самого масштабного конкурса красоты на Дальнем Востоке, то можно, пожалуй, даже ощутить эту невероятную атмосферу. Вот, в зале постепенно собираются гости, вокруг суетятся и бегают девушки, кто-то несет в чехле платье, кто-то реквизит для творческого номера, а воздух в этом месте заряжен самыми изысканными ароматами духов и пудры, вперемешку с нотками волнения. Описать обстановку можно так - это место самой густой концентрации женской красоты.

Именно в такой обстановке 16 апреля в Хабаровске состоялась коронация самых красивых девушек и женщин - победительниц конкурса «Королева Дальнего Востока». К финалу конкурса девушки шли достаточно долго, больше месяца. За это время они очень тесно сдружились, провели много времени все вместе и теперь продолжают общаться уже вне конкурса.

Концентрация женской красоты

Официальное открытие конкурса красоты состоялось 5 марта 2023 года. В этом году он стал пятым - юбилейным, соответственно и масштаб у него был круче и эффектнее. В день открытия все без исключений участницы пришли на закрытую вечеринку в караоке «Опера», пообщались, исполнили свои любимые композиции и показали себя. Затем у них начались насыщенные дни, девушки практиковались в ораторском искусстве, участвовали в разных мастер-классах, самый громкий из которых был посвящен стилю, а провела его известная Марина Дорохова.

Безусловно, каждая из девушек очень ждала именно дня финала, и вот он, наконец, наступил. 16 апреля конкурсантки пришли в Одору, и поборолись за бесценные титулы. О том, как прошел финал, «КП» - Хабаровск» рассказала организатор конкурса и региональный директор Дарья Пятницкая.

- Все прошло очень шикарно и роскошно, на высшем уровне, такого, мне кажется, на Дальнем Востоке не было еще никогда. Гостей в Одоре собралось около 400 человек, а за короны боролись 25 участниц в разных возрастных категориях - 20-30 лет, , 31-39лет и, 40 плюс. В категории 20-30 лет победила Эльмира Деревянко, ей 23 года, она из Советской Гавани. В категории 31-39 лет корону забрала Анастасия Колесникова, мама троих детей из Хабаровска. А в категории 40 + победу одержала хабаровчанка Елена Фролова, 46 лет, - рассказывает Дарья.

Юбилейный конкурс - новые номинации

Новшеством на конкурсе в этом году стала дополнительная номинация – жюри выбрали «Маму года». Ею стала Ольга Салмина. Девушка - настоящий пример для подражания, она воспитывает двоих детей своего супруга, любит их как родных, у них с мужем есть и общий ребенок, а теперь они планируют удочерить девочку из другого города. Члены жюри посчитали, что именно Ольга достойна этого почетного звания.

Королева Дальнего Востока

Самым эпичным моментом финала стала коронация абсолютной победительницы - королевы Дальнего Востока. Под звуки фанфар было произнесено имя главной красавицы, титул завоевала Алина Момот.

Девушка обладает невероятной энергетикой и потрясающей красотой Фото: предоставлено редакции героем публикации

Девушку выбрали королевой абсолютным большинством голосов жюри, хабаровчанка - тренер по плаванию, мама маленькой принцессы, жена, хозяйка, и просто красавица. Как признается сама Алина, победа стала для нее неожиданностью.

- Я когда стояла там, на сцене, помню, думала, ну все, всех наградили, у меня уже есть одна номинация - мисс изящество, теперь можно и домой. А затем все выходят и тут объявляют еще одну номинацию - абсолютную королеву, и называют мое имя… У меня ноги подкосились от волнения, восторга и радости, - делится с редакцией Алина Момот.

Дарья Пятницкая рассказывает, что Алина очень скромная девушка, не смотря на всю свою силу и энергию, которая бьет из нее ключом. 28-летняя хабаровчанка занимается плаванием детьми с особенностями, а также с обычными ребятишками.

Хабаровчанка - тренер по плаванию. мама, жена и просто красавица Фото: предоставлено редакции героем публикации

- Алина разрабатывает свои программы по плаванию, по которым занимаются многие тренеры. В перспективе у нее открытие студии плавания, в том числе и для детей с особенностями. Летом она будет представлять регион на Всероссийском конкурсе красоты - Миссис Россия. Я оплачиваю ей взнос. Настрой у нее боевой, будем упорно готовиться.

Корона нашла свою обладательницу

Алина признается, что принять участие в таком конкурсе ей предлагали и в прошлый раз, но она всячески отказывалась, полагая, что тренеру по плаванию там делать нечего. В этом году ее все же уговорили, она встретилась с Дарьей Пятницкой на первом собеседовании, и было решено участвовать.

- Подготовка была очень интересной, много мастер-классов, дефиле, встречались, общались, у нас такой дружный коллектив получился, мы и сейчас, после конкурса общаемся с девочками. Сам день финала был особенно волнительным, у меня сложный творческий номер - акробатический на кольце. Он вообще висел на волоске, была вероятность, что сорвется и я не буду выступать. Но все получилось, не смотря на то, что кольцо тряслось, руки потели, и было страшно упасть.

Как рассказывает Дарья Пятницкая, в этот раз конкурс действительно вышел на новый более высокий уровень. Изменилось все - площадка, масштаб, мероприятие получилось грандиозное и очень красивое, и не мудрено - если выбирать королеву красоты, то и в остальном получилось соответствовать, конкурс прошел достойно, изыскано и роскошно.

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