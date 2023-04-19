Одного задушу, второго - ударю об стену: мать из Вяземского угрожала расправой детям, чтобы бывший муж отдал пособие

Девушка заявила экс-супругу, что расправится с сыновьями, чтобы стрясти с него деньги. Тематическое фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шантаж детьми между бывшими супругами давно известен и порицаем. Но вот чтобы угрожать их здоровью ради собственной выгоды - это что-то новенькое. 25-летняя Алина (имя изменено - прим. ред.) из Вяземского заявила экс-супругу, что расправится с сыновьями, чтобы стрясти с него деньги.

ГОТОВА НА ВСЕ

После расставания бывшие муж и жена договорились, что дети (девяти и четырех лет) будут жить с отцом. Мужчина оформил на одного из детей пособие на содержание - одному все же тяжело тянуть двоих ребятишек. В августе 2022 года на порог заявилась бывшая.

Алина была в нетрезвом состоянии. Она потребовала у экс-супруга выдать ей пособие на своего же ребенка. 20 тысяч рублей мать хотела потратить на не сына, а на такси и алкоголь. Естественно, мужчина отказался и попытался выпроводить бывшую.

Но Алина уходить не спешила и напала на отца своих детей. В ход шло все, что подворачивалось под руку: деревянный брусок, сковорода, вилка и нож. Когда деньги девушка не получила, взялась за детей. Бывшему мужу она заявила: «Либо отдаешь пособие, либо одного сына я задушу, а второго - ударю об стену».

ОФИЦИАЛЬНО

Мужчина все-таки сумел утихомирить мать и вызвал полицию. Уголовное дело было заведено по статье «Вымогательство». Кстати, это не первая отметка в криминальной биографии Алины. За плечами девушки уже были один год ограничения свободы за угрозу убийством и 1,8 года за хищение чужого имущества.

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Приговор в законную силу не вступил.

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