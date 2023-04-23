Понадобился автокран: в ЕАО спасатели вытащили корову из ямы

Корову из ямы подняли спасатели в ЕАО Фото: скриншот

Часто случается так, что в беду попадают не только люди, но и животные. И им не отказывают спасатели МЧС: также едут на вызовы, также помогают не погибнуть страшной смертью.

Так, например, случилось в Еврейской автономной области. Там в яму провалилась корова, и вылезти из нее, к сожалению, не смогла.

На помощь выехали сотрудники МЧС. Им пришлось вооружиться спецтехникой, чтобы помочь 500-килограммовому животному.

- Для того, чтоб спасти из беды это животное спасателям потребовался автокран. Бойцы МЧС обвязали корову спецверевками, и ее смогли вытянуть из ямы, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Первое время рогатая не смогла встать – в яме корова совсем обессилела, да и, возможно, не понимала, что произошло. Но и тут помогли спасатели: привели животное в чувство, и уже вскоре оно смогло встать на ноги. Через несколько минут корова с хозяевами покинули чужой участок.

А несколькими днями ранее специалисты спасли кошку Симу. Она пыталась убежать от своры собак и забралась на дерево. Слезть самостоятельно Сима не смогла, и просидела в своем укрытии двое суток. Спасателей вызвал ее хозяин.

Также недавно сотрудники МЧС помогли старушке, у которой случился инсульт. Специалистов вызвал участковый: он не мог достучаться до бабушки, но слышал глухие стоны из квартиры. Спасатели вскрыли дверь и увидели, что пожилая женщина лежит на полу с признаками инсульта. Правда, пройти к ней мешала собака. Специалисты смогли вывести ее на улицу и перенести пенсионерку медикам скорой, которые как раз приехали на вызов.