Ушли и не вернулись: в Хабаровске четверо мальчиков третьи сутки не выходят на связь

Одного подростка смогли найти, судьба четверых остается неизвестной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хабаровском детском доме №5 ЧП: сбежали пятеро подростков. Мальчики ушли в течение двух дней. Одного смогли найти, судьба четверых остается неизвестной. К ситуации подключили правоохранительные органы.

ТРОЕ СУТОК НАПРЯЖЕННЫХ ПОИСКОВ

Подростки убежали с разницей в один день. 25 апреля стены детского дома покинули четверо мальчиков, 26 числа - пропал еще один. Причины побега пока туманны: то ли с родственниками хотели повидаться, то ли решили вырваться из-под опеки воспитателей. Во всяком случае, одного подростка нашли у бабушки, о мотивах своего поступка он не сильно распространяется.

Мальчики ушли в течение двух дней. Фото:«Лига Спас»

К поискам четверых детдомовцев подключены полиция и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас». Последние опубликовали данные о пропавших в соцсетях, чтобы как можно скорее найти парней. Неизвестно, в какие неприятные ситуации могут влипнуть подростки. Масштабные поиски по всему Хабаровску продолжаются. Известно, что парни не первый раз убегают из детского дома.

- На поиски мальчиков выезжала большая группа волонтеров - около 30 человек. Мы продолжаем их разыскивать и уверены, что в ближайшее время они найдутся, - рассказала «КП» - Хабаровск» один из волонтеров поисково-спасательного отряда.

ОФИЦИАЛЬНО

Эдуард и Константин Федоровы (16 и 15 лет), Дмитрий Грищенко (16 лет). Исчезли 25 апреля. Данных о приметах и одежде, в которой сбежали, нет.

К поискам четверых детдомовцев подключены полиция и волонтеры. Фото:«Лига Спас»

Дмитрий Бойко (15 лет). Пропал 26 апреля в районе улицы Суворова. Рост мальчика 160 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы. Был одет в куртку, футболку, спортивные брюки, кроссовки - все черного цвета.

По факту пропажи подростков из детского дома прокуратура проводит проверку. Фото:«Лига Спас»

По факту пропажи подростков из детского дома прокуратура проводит проверку.

- Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мальчиков, волонтеры просят позвонить по телефону: +7 914-167-37-77.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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