Выдал за елочные игрушки: мужчина из Хабаровского края пытался продать медаль Героя СССР в Эстонию за сотни тысяч рублей

Покупатель нашелся в Эстонии, цена вопроса составила около 357 тысяч рублей. Фото: Дальневосточное таможенное управление

Операция по форсированию Днепра была одной из ключевых в Великой Отечественной войне. В ходе жесточайших боев была освобождена значительная часть Советского Союза, а планы захватчиков по стабилизации фронта были сорваны. Много красноармейцев тогда проявили свой героизм и отвагу. Один из них - сибиряк лейтенант М., которому было присвоено звание Героя Советского Союза.

ЛЕЙТЕНАНТ М.

Красноармеец из Красноярского края в 1943 году командовал взводом мото-понтонно-мостового батальона. 26 сентября он первым сделал рейс по переброске танков на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов. Операция проходила под минометным огнем противника.

Красноармеец участвовал в форсировании Днепра. Фото: Дальневосточное таможенное управление

На середине Днепра артиллерия пробила катер красноармейца, погиб катерист. Судно тонуло, вслед за ним на дно мог уйти паром с танками. Лейтенант решил проблему со смекалкой: он заложил пробоину своей курткой и взял руль. Сибиряку удалось вывести паром из полосы обстрела и доставить груз на правый берег реки.

За проявленные мужество и отвагу М. 17 октября 1943 года был награжден медалью «Золотая Звезда» с присвоением звания Герой Советского Союза. Дальнейшая судьба отважного лейтенанта неизвестна.

«Золотая Звезда» лейтенанта спустя годы оказалась в руках мужчины из Хабаровского края. Фото: Дальневосточное таможенное управление

КОНТРАБАНДА

«Золотая Звезда» лейтенанта спустя годы оказалась в руках мужчины из Хабаровского края. Как - предстоит выяснить следствию. Известно, что новый владелец не был родственником отважного красноармейца, да и документов на награду у него не было.

Мужчина решил продать ценную медаль и опубликовал объявление в интернете. Покупатель нашелся в Эстонии, цена вопроса составила около 357 тысяч рублей. Оставалось решить вопрос с пересылкой «Золотой Звезды». Дело в том, что предметы фалеристики, изготовленные более 50 лет назад, считаются культурными ценностями. Вывозить их можно только при наличии разрешительных документов.

Мужчина решил продать ценную медаль и опубликовал объявление в интернете. Фото: Дальневосточное таможенное управление

Оформить такие продавец не мог - медаль-то не принадлежит ни ему, ни его родственнику. Поэтому мужчина попытался подойти к этой проблеме с той же смекалкой, что и лейтенант 80 лет назад. Сбытчик завернул «Золотую Звезду» в фольгу, обложил елочными игрушками и указал в почтовой накладной: «Подарки, стоимость - 1000 рублей».

ОФИЦИАЛЬНО

Таможенники следили за судьбой медали с момента публикации объявления об ее продаже. Информация о контрабанде была передана на Международный почтамт в Москве. Там-то посылку задержали, награду изъяли.

Лейтенант был награжден медалью «Золотая Звезда» с присвоением звания Герой Советского Союза в 1943 году. Фото: Дальневосточное таможенное управление

- По факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело. Теперь продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Уголовное дело о контрабанде передано в транспортную полицию.

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