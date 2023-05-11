Разорил гнездо вымирающих птиц: медведь пытался ограбить «жилище» дальневосточных аистов в ЕАО

На одно из «жилищ» за пару дней до визита специалистов напал молодой медведь. Фото: Константин Лощилов/отделение РГО в ЕАО

Дальневосточные аисты - прекрасные птицы с бело-черным оперением и черным клювом. Их почитают многие народы Азиатско-Тихоокеанского региона за красоту и верность друг другу. Притягательность дальневосточных аистов поставила этот вид под угрозу полного исчезновения. Не только человек истребляет прекрасных птиц, свою лепту вносят медведи.

Дальневосточный аист в полете. Фото: Константин Лощилов/отделение РГО в ЕАО

НАБЕГ

Дальневосточные аисты уникальны тем, что они - однолюбы. Если эти птицы создали пару, то не сомневайтесь - это на всю жизнь. Благодаря своей особенности, дальневосточные аисты считаются символом семейного благополучия и счастья. Ведь именно эта птица во многих сказках приносит в дом детей.

Специалисты отправились в урочище Джаворга (Биробиджанский район) для мониторинга дальневосточного аиста. Ученым удалось отыскать три новых гнезда этой птицы. На одно из «жилищ» за пару дней до визита специалистов напал молодой медведь. Похоже, что он забрался на дерево и порыскал в нем лапой.

Гнездо дальневосточного аиста, разоренное молодым медведем. Фото: Константин Лощилов/отделение РГО в ЕАО

Хищник разорил «жилище» и ушел, по всей видимости, ни с чем. Аисты не пострадали, урон гнезду нанесен относительно незначительный. «Хозяева» дом не покинули и приступили к его восстановлению почти сразу после медвежьего набега. Судьбу разоренного гнезда специалисты взяли на особый контроль.

СОХРАНЕНИЕ

В ЕАО дальневосточные аисты селятся на равнинах с водно-болотными угодьями. Значительное количество гнезд и миграционных скоплений отмечено в долинах рек Амур, Большой Ин, Добрая, Самара, Малая Бира, в среднем и нижнем течении рек Биджан и Бира. В 2013 году в регионе (за исключением заповедника «Бастак») было зарегистрировано 73 гнезда редких птиц. В 2022-м число домов краснокнижных аистов выросло до 225.

Гнездо дальневосточного аиста в урочище Джаворга. Фото: Константин Лощилов/отделение РГО в ЕАО

- После отлета дальневосточных аистов на зимовку ежегодно проводится безогневая противопожарная обработка деревьев с гнездами этих краснокнижных птиц – скашивается сухая трава и прокладываются минерализованные полосы вокруг. Эта работа направлена на то, чтобы деревья с гнездами не были повреждены в случае подхода кромки природных пожаров, - сообщили в пресс-службе отделения Русского географического общества в Еврейской автономной области.

Проведение безогневой противопожарной обработки деревьев с гнездами дальневосточных аистов. Фото: Юрий Панин/отделение РГО в ЕАО

Еще один фактор снижения численности дальневосточных аистов - линии электропередачи. Птицы вьют свои гнезда на опорах, даже когда рядом есть подходящие деревья. В ЕАО примерно 25 процентов аистов создают дома на ЛЭП. Чтобы предотвратить это, энергетики устанавливают птицезащитные устройства.

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