Голодная жизнь в прошлом: медвежонка, найденного в ЕАО истощенным, откормили и выпустили в лес

Мишка выспался и теперь отправился покорять тайгу в ЕАО Фото: "Центр "Тигр"

В ноябре прошлого года в Еврейской автономной области люди заметили столовавшегося на местных помойках медвежонка. С виду зверь был сильно исхудавшим, казалось, он очень долго голодал. Неравнодушные граждане сообщили о буром куда следует, и животное забрали в реабилитационный Центр «Тигр».

Куда делась его мать, почему малыш один бродил и искал себе пропитание - не известно. В Центре тогда его сразу же обследовали и начали откармливать. В спячку он мог залечь лишь после того, как наберет достаточный вес. Постепенно медведь пришел в норму, затем залег в берлогу. А совсем недавно вышел из спячки.

- В начале марта Бастак проснулся после зимнего сна, и мы начали подготовку к его выпуску. Перед нами стояла задача - проверить его осторожное отношение к человеку, а также понаблюдать, насколько хорошо он добывает себе пищу.

Бастак прошел все тесты на «отлично», а ветеринарный осмотр показал, что он полностью здоров, а его вес соответствует норме, - рассказали в Центре.

Как отметили в Центре, за зимнюю спячку медведи обычно теряют почти 30 процентов веса. Бастак же даже после пробуждения весит 50 килограммов, а это отнюдь не маленькая цифра для годовалого зверя.

28 марта медвежонка выпустили в тайгу, там же, в ЕАО, только сильно подальше от населенных пунктов. Весна - самое благоприятное время для возвращения хищника в естественную среду и начала самостоятельной жизни, лес изобилует пищей, медвежонок сможет без труда находить себе пропитание.

Слаженная работа неравнодушных людей и специалистов реабилитационного центра подарили малышу шанс на новую жизнь. Если бы в тот ноябрьский день медвежонка не заметили на помойке, вероятно, в его состоянии, он бы не выжил в этом суровом мире один, без еды и без матери.

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