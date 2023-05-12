Стала известна судьба собаки, спасенной из мазута в ЕАО

Спасенной собаке до сих пор не дали кличку Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Кадры со спасенной из мазутной ямы собакой широко разлетелись по различным социальным сетям и смогли растрогать даже самых взыскательных пользователей. На видео заметно, что уже прилично отмытая собака довольно кувыркается в сене.

Напомним, расчет спасателей вытащил животное из мазутной ловушки в районе завода Дальсельмаш в Биробиджане. Операцией руководил опытный сотрудник МЧС Максим Хохленков. При помощи подручных средств в виде палок и досок удалось достать собаку, которая обессилила из-за длительного времени, проведенного в ловушке.

По словам спасателей, мазут затягивает моментально из-за своей консистенции. На территории заброшенного завода есть еще несколько похожих ям с мазутом, которые представляют опасность не только для животных, но и для людей.

Один из местных жителей признал в спасенной собаки своего питомца. Спасатели не препятствовали воссоединению хозяина с собакой.

- Вероятно, четвероногое провело в ловушке более суток. Хочется верить, что хозяин отмоет собаку, и она будет жить, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, пресс-секретарь МЧС России по ЕАО.

Однако позже выяснилось, что животное оказалось в руках сотрудников местного приюта. Без объяснения причины, общественная организация защиты животных «Хатико» из Биробиджана отказалась от комментариев.

В 2022 году в Хабаровске краснокнижную цаплю также спасали после попадания в озеро с мазутом. Редкую птицу отмывали керосином на протяжении долгого времени, прежде чем ее удалось полностью очистить.

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