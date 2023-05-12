Восстание самокатов: велосипедам пришлось покинуть Комсомольск

Привычный всем с детства транспорт остался не у дел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Дальнего Востока в недоумении. Они задаются вопросом: «Куда делись все велосипеды?» Своим негодованием поделилась с «КП» - Хабаровск» жительница Владивостока, приезжавшая в Комсомольск-на-Амуре на майских праздниках. Прогуливаясь по городу, ей пришла идея: взять велосипед и покататься по улицам, набережной, объехать все знаковые места. Только вот ничего не вышло. Ни одного пункта аренды она так и не увидела.

Безнадежные поиски не увенчались успехом. Девушка обратилась в редакцию с вопросом, что же произошло с транспортом в Комсомольске. «КП» - Хабаровск» разобралась в ситуации.

Редакции удалось выяснить, что девушка не ошиблась, не найдя точек проката. В Комсомольске-на-Амуре действительно их просто нет. Велосипеды исчезли, арендовать их не получится. Привычные всем с детства велики выжили из города новомодные электросамокаты.

- Раньше каждый год предприниматели из Хабаровска подавали нам заявки на размещение точек аренды велосипедов. Но вот уже два года мы не получаем таких заявок о согласовании мест, где размещался бы прокат. Местные бизнесмены не ведут работу в этом направлении, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре.

Зато самокатов пруд пруди: транспорт буквально заполонил все пространство. Две компании прочно закрепились в Комсомольске и с каждым годом размещают все больше и больше стоянок. Люди могут отсканировать QR-код и взять самокат на прокат, а затем бросить его там, где удобно. Плата «за проезд» осуществляется онлайн через приложение на смартфоне.

Таким образом, из города и пропали места аренды «устаревшего» транспорта. Жителям остается лишь покупать собственные велосипеды или искать местные магазины спорттоваров, где есть функции почасовой аренды оборудования.

Лучше дела обстоят в Хабаровске. Здесь есть несколько точек, где взять в аренду велосипед можно круглый год. Такие фирмы не только сдают, но и продают оборудование, а также осуществляют его ремонт. Помимо этого, летом открываются и временные пункты. Традиционно они располагаются в парке «Динамо», на набережной Амура, у арены «Ерофей» и на Уссурийском бульваре. Локации могут немного меняться, но суть остается прежней.

Причина таких обстоятельств кроется в нерентабельности. Если раньше жители часто брали велики, то сейчас все больше людей переходят на самокаты. В этом есть логика: сдавать их обратно нужно далеко не везде, платить можно онлайн, да и двигать ногами практически не приходится. В Хабаровске тоже с каждым сезоном появляется все больше стоянок для таких самокатов.

К сожалению, число аварий с электросамокатчиками тоже выросло. В 2023 году первую зарегистрировали как раз в Комсомольске. Пользователи этого транспорта все равно считаются пешеходами, и не все готовы соблюдать элементарные правила безопасности

- Во время движения необходимо быть предельно аккуратными и внимательными. Не развивать большую скорость, стараться держаться крайней левой части дороги, не выезжать на середину проезжей части, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, представитель УГИБДД России по Хабаровскому краю.

Электросамокаты – это средства индивидуальной мобильности. На них нельзя ездить быстрее 25 километров в час. Для детей, берущих самокаты на прокат, действует целый ряд ограничений: им запрещено выезжать на край проезжей части, а кататься можно лишь в специально отведенных местах. Всем пользователям самокатов запрещено переезжать на них через пешеходные переходы. Это можно делать только пешком, а самокат катить рядом.

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